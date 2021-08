“L’estate che volevi”, ecco il calendario fino a domenica 22 agosto

MASSA – Il Comune di Massa ricorda il calendario degli eventi de “L’estate che volevi” fino a domenica 22 agosto. Lo riportiamo di seguito.

Fino a domenica 29 agosto – Museo Guadagnucci, Villa Rinchiostra

VOGUE – carta bianca una nuova storia

49 ARTISTI X 49 COPERTINE

a cura del Comune di Massa

Fino a domenica 12 settembre – Villa Rinchiostra

WA22. UOMINI DI SABBIA

sculture da materiali di riciclo

a cura si Soc. Spirale Arte S.r.l.

Da venerdì 23 luglio a giovedì 19 agosto – Castello Malaspina

MOSTRA PERSONALE DEL MAESTRO GIOVANNI CRISTINI

“Pace e Amore” Expo Dubai – Abu Dhabi – official event di arte contemporanea

Per info 393.1215542

Martedì 17 agosto ore 20.30 – Centro storico

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

A SPASSO CON…Montesquieu

a cura del Touring Club

passeggiate nel centro città, alla scoperta della sua storia e dei suoi aneddoti, attraverso la vita di

un “personaggio chiave” di Massa

Mercoledì 18 agosto ore 20.00 – Castello Malaspina

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

CASTELLO DELLE MIE TRAME

Fabio Cristiani

Da mercoledì 18 a lunedì 23 – villa Cuturi

BATTISTA ANTONIOLI, UNA VITA DI-SEGNO

mostra di dipinti e disegni

a cura di Pro Loco Partaccia

Giovedì 19 ore 21.15 – Canevara

RACCONTAMI UNA STORIA

a cura di associazione Briciole sul sentiero

Venerdì 20 ore 20.45 – Centro storico

VISIT MASSA

a cura di Ccn Massa da vivere

Venerdì 20 ore 21.30 – San Carlo

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

L’APE TEATRALE

If Prana

Venerdì 20 ore 21.30 – giardino di Villa Cuturi

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

GIULIVO CLOWN BALOON SHOW

di David Bianchi, in arte Giulivo il Clown

produzione Catalyst

Giulivo tira acqua, fa giocoleria, gioca con i gavettoni e si fa aiutare da adulti e i bambini in situazioni e

circostanze stravaganti. Stupirà la gente con gag inimmaginabili e irrazionali che prenderanno alla

sprovvista lo spettatore coinvolgendolo emozionalmente.

Venerdì 20 ore 22.00 – Partaccia

JOPPINO SPETTACOLO PER BAMBINI

a cura di Associazione Pro loco Partaccia

Da sabato 21 agosto a domenica 19 settembre – Castello Malaspina

Inaugurazione venerdì 20 ore 11

MOSTRA PERSONALE DEL MAESTRO VITTORIA PALAZZOLO

“Pace e Amore” Expo Dubai – Abu Dhabi – official event di arte contemporanea

Per info 393.1215542

Sabato 21 ore 21.30 – Romagnano

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

L’APE TEATRALE

If Prana

Sabato 21 ore 21.30 – giardino di villa Cuturi

CONFERENZA SU NAPOLEONE

a cura dell’associazione Gilda Historiae

Sabato 21 ore 21.30 – giardino di Villa Rinchiostra

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

“GIGI GUADAGNUCCI”

L’HO SUSSURRATO AL MARMO IN UN ORECCHIO

di Elisabetta Salvatori

in collaborazione con il Museo Gigi Guadagnucci

Emozionante lettura teatrale sulla vita e l’opera del grande artista apuano

Domenica 22 ore 21.30 – piazza Berlinguer

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

ANIMA

Noah Dance Company

coreografie di Massimiliano Mosti

“Anima” è concentrato sulla crescita psichica della persona, è il luogo dove religione e scienza discutono da

anni sull’esistenza.

Domenica 22 ore 21.30 – piazzale Iglom, Romagnano

KINNARA

OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’

a cura di Ccn Romagnano