“Città da sfogliare”, giovedì la presentazione del libro di Riccardo Jannello

MASSA – Ventisei città d’Europa e dell’America raccontate con lo spirito di osservazione del cronista, con l’amore per la cultura in tutte le sue declinazioni, tipica dell’intellettuale, e col pragmatismo del viaggiatore. Riccardo Jannello, giornalista e scrittore, ha concepito “Città da sfogliare”, edizioni Tarka, la sua ultima fatica letteraria, come un diario per il viaggiatore esigente che desidera conoscere l’anima delle città che visita.

Il libro sarà presentato dai giornalisti Alberto Sacchetti e Irene Bertelloni giovedì 19 agosto alle ore 21 nel teatro all’aperto di San Pio X, in via Volta a Massa. L’incontro rientra nel progetto di proposte culturali di Francesco Ostrogovich. “ I testi di questo libro – ci spiega Jannello – sono usciti fra il 2016 e il 2017 nell’inserto Il piacere della lettura pubblicato sul Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno). Li ho aggiornati e rielaborati senza perdere il senso originale e vi ho aggiunto biografie di autori, consigli di lettura, aneddoti e una guida rapida ed emozionale per il soggiorno, il cibo e le cose da non perdere”. L’autore accompagna il lettore in questi viaggi servendosi ogni volta di una guida diversa, un personaggio legato alla città di cui si parla, spesso perché vi è nato, altre volte perché l’ha raccontata nelle sue opere, in altri casi si tratta del luogo dove ha vissuto buona parte della sua vita. Talvolta si tratta di un giornalista, altre volte di uno scrittore o di un regista o, ancora, di un artista. Tutti intellettuali che hanno saputo interpretare la loro comunità. E quando si leggono i capitoli che trattano delle città europee, si scopre il grande amore per Lisbona, unica città a cui ha dedicato due capitoli, raccontata anche attraverso Pessoa, che ha scritto una guida della capitale del Portogallo, e Saramago, premio nobel per la letteratura nel 1998, amico personale di Jannello, che ha tratteggiato luci e ombre della capitale del Portogallo in alcuni suoi romanzi.