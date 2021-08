I Musei del Carmi aperti a Ferragosto, risolto in tempi record il guasto tecnico

CARRARA – A Carrara sarà un fine settimana di Ferragosto all’insegna dell’arte per cittadini e turisti, che potranno visitare i musei comunali aperti sia sabato che domenica. Al CARMI Museo Carrara e Michelangelo a Villa

Fabbricotti è stato risolto in temi davvero rapidi il guasto all’impianto idrico che serve il Parco della Padula, che ne aveva determinato la chiusura nella giornata di ieri, giovedì 12 agosto.

Ringrazio i tecnici che hanno lavorato alacremente, dichiara l’Assessore alla cultura Federica Forti, al fine di riconsegnare la Villa e il Parco della Padula alla fruizione dei visitatori. Anche nella giornata di Ferragosto al CARMI sarà possibile visitare (con orario 9:30-12:30 e 17:00-20:00) la mostra Goya Boucher Ricci Batoni e i maestri del ‘700 nelle città del Cybei, a cura di Marco Ciampolini: più di cinquanta dipinti di grandi artisti italiani e internazionali, molti dei quali inediti, esposti per la prima volta, raccontano l’universo artistico all’apertura dell’Accademia di Carrara durante gli anni del suo primo direttore Giovanni Antonio Cybei, esposizione in contemporanea e in contiguità con l’altra grande mostra dedicata alle sculture di Cybei.

Ingresso museo CARMI e mostra euro 5.00 intero; euro 3.00 ridotto. Per informazioni museo.carmi@comune.carrara.ms.it telefono 3351047450. Domenica 15 agosto resta aperto anche il Museo del Marmo in viale XX Settembre 85, dalle ore 11.00 alle 17.00. Sede dell’autentica memoria storica della città con lo scopo di conservarla e valorizzarla, il museo raccoglie e conserva opere di rara bellezza, quali reperti archeologici rinvenuti in cava, strumenti per l’estrazione e la lavorazione dall’epoca romana ai giorni nostri, minerali, fotografie originali d’epoca, la marmoteca e una sezione multimediale curata da Studio Azzurro. Le opere sono suddivise in varie sezioni, Archeologia Romana, Storia del Territorio, Marmoteca, Archeologia Industriale, Applicazioni Tecniche,

Spazio Multimediale.

Per informazioni telefono 0585/845746 museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it

Si ricorda che a seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, per accedere a

musei, istituti e luoghi di cultura è obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green pass).