FILATTIERA – Il paese è pronto per l’estate e per accogliere gli eventi dedicati a grandi, piccini e turisti che finalmente potranno tornare a godere delle offerte lunigianesi in ambito culturale, musicale e molto altro, sempre nel rispetto delle norme anticontagio.

Nel calendario, organizzato da Eddy Mattei, è possibile trovare una rassegna di artisti di livello internazionale che si occupano di musica folk, due serate per bambini e una parte culturale che vede tra i protagonisti un libro molto particolare frutto di una ricerca durata circa due anni e incentrato sulla raccolta dei soprannomi delle famiglie filattieresi e della loro etimologia. I libri saranno lasciati sia alla biblioteca che alla scuola in modo tale che, agli altri, rimangano le storie delle famiglie del comune di Filattiera. Ci sarà spazio anche per i gialli, come quello di un filattierese, trasferitosi a cremona, che presenterà il suo racconto intrigato. Infine, non mancherà il ricordo di Germano Cavalli che molto ha fatto anche per la frazione di Ponticello.

«Un’offerta importante che abbiamo cercato di mantenere nonostante tutte le normative in vigore – commenta la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni – ma era fondamentale tornare a respirare un po’ d’aria di normalità e dare la possibilità ai turisti presenti di passare, in sicurezza, delle serate molto piacevoli per tutti.»

Per partecipare alle iniziative sarà obbligatorio il green pass.