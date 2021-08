A Villa Rinchiostra un altro appuntamento con Massa Picta – I colori della cultura

MASSA – Torna nei giardini di villa della Rinchiostra, venerdi 13 agosto alle ore 18.30, un altro appuntamento di Massa Picta, i colori della cultura. Il ciclo d’incontri promosso dal Comune di Massa che sta riscuotendo ottimi consensi. Protagoniste le erbe spontanee e i vini naturali. Così Fabrizio Diola, ideatore e conduttore di questi incontri, si trasformerà in una sorta di guida conducendo il pubblico nell’incantato mondo degli erbi, come si chiamano in dialetto, dei vini naturali de di altri prodotti della terra. Ecco gli ospiti. Marco Pardini, naturopata, personaggio televisivo e autore del libro Erbario Poetico, racconti d’erbe, alberi e altri incanti. Caterina Sarti, per le torte salate lunigianesi d’erbi. Elena Incerti per i formaggi di capra erborinati. Sergio Malatesta per le mitiche cipolle di Treschietto. Pier Paolo Lorieri e alcuni suoi colleghi per i vini naturali. Parteciperanno inoltre Valeria ed Eugenio Vannini dell’agriturismo la selva e l’azienda il Fornello di Caglieglia Massa. Un pomeriggio dedicato alle erbe spontanee ed ai prodotti naturali per far riscoprire a chi è avanti con gli anni antiche usanze e sapori; per insegnare alle nuove generazioni quello che la natura ci offre sperando di interessarle e appassionarle. L’ingresso è libero.