L’estate continua a Villafranca, tra musica e cultura

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Continuano gli eventi culturali estivi nel comune di Villafranca in Lunigiana.

Sabato 14 agosto, nella deliziosa cornice di Virgoletta, frazione di Villafranca, si terrà “Le voci e la luna – Serata di arie e duetti lirici famosi”. Il concerto è parte del festival di musica lirica “Opera Lunae”, frutto della collaborazione tra l’associazione culturale “L’ospite inatteso”, il conservatorio G. Puccini di La Spezia e i 5 comuni dell’antico Spino Secco: Licciana Nardi, Mulazzo, Pontremoli, Tresana e Villafranca. L’evento avrà luogo nella piccola piazza di Santa Rita, di fronte al castello di Virgoletta, alle ore 18:30.

Sempre a Virgoletta, martedì 17 agosto alle ore 21:30, torna l’appuntamento con “Virgoletta in scena”, il progetto creato dall’attrice e regista lunigianese Cristina Sarti che nel 2019 ha celebrato la decima edizione. Quest’anno la Sarti porta in scena uno spettacolo leggero e divertente, sul tema dell’espressione d’amore per antonomasia: “Che cos’è un bacio? (E chi se lo ricorda più?)”. Ad accompagnarla in questo viaggio di riflessioni, aneddoti e canzoni, l’attore Luca Sandri, il chitarrista Meme Lucarelli e i musicisti de Il Quartetto di Sassofoni di La Spezia.

Sabato 21 agosto, alle ore 21:00 è tempo di un nuovo appuntamento con il festival di “Opera Lunae”, questa volta sulla terrazza del Castello di Malgrate, con il “Macbeth”, la celebra opera di G. Verdi.

Si ricorda che per partecipare ai tre eventi sarà necessario possedere e presentare il Green Pass e dato che sono previsti posti limitati, è necessaria anche la prenotazione. L’ingresso sarà libero. Per info e prenotazioni per gli spettacoli di Opera Lunae operalunae@gmail.com

349 5549536