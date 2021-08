Il Mercurio d’argento ritorna con la terza edizione

MASSA – Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 agosto Massa torna protagonista della terza edizione del Premio Mercurio d’Argento, che anche quest’anno coinvolgerà Marina di Massa e il centro storico con gli appuntamenti in programma: il concorso dedicato ai compositori di musica per l’immagine, i workshop con alcuni dei più giovani e promettenti compositori musicali per cinema, gaming e pubblicità e la serata finale con la premiazione del concorso e il concerto “La musica è pericolosa” del maestro Premio Oscar Nicola Piovani.

Il concorso, ad iscrizione gratuita, premierà il miglior compositore che sonorizzerà Above, il video realizzato da BigRock Institute of Magic Technologies, definita da Tim Cook (numero uno di Apple) la scuola più avanzata in Italia e fra le cento scuole più innovative al mondo: “una realtà all’avanguardia nello scenario dell’animazione 3D in Europa, forma ogni anno centinaia di nuovi professionisti della computer grafica per il cinema, l’illustrazione e i videogiochi”.

Il concorso, aperto a tutti i musicisti italiani di qualsiasi età, vedrà l’assegnazione di un premio di 500 €, e della prestigiosa statuetta in bronzo e silver, raffigurante la statua di Mercurio posta nell’omonima piazza massese, realizzata da Fonderia d’arte Massimo Del Chiaro di Pietrasanta. La giuria sarà composta da tre professionisti scelti tra compositori soci ACMF (associazione che vanta tra i suoi soci onorari Nicola Piovani, Roger Waters, Hans Zimmer) e personalità del settore audiovisivo (Es. registi, montatori, editori, consulenti musicali, critici musicali e cinematografici, ecc). Il regolamento e il video al link www.premiomercuriodargento.it/concorso

I Workshop formativi (gratuiti previa iscrizione), si svolgeranno a Villa Cuturi, Marina di Massa sotto la Direzione Artistica di Lorenzo Tomio, curatore anche del Concorso Mercurio d’Argento 2021, in collaborazione con Massimo Privitera, direttore di ColonneSonore.net

I docenti coinvolti quest’anno sono: Marco Biscarini e Daniele Furlati (“Il vento fa il suo giro”, “L’uomo che verrà”, “Un giorno devi andare”, “Volevo nascondermi”), Fabrizio Campanelli (“Solo un padre”, “Come diventare grandi nonostante i genitori”, “Fukushima: A Nuclear Story”, “Nemiche per la pelle”), Giulia Tagliavia (“La mia amica geniale”), Camilla Uboldi (“Violeta al fin”), Umberto Smerilli (“La ragazza del mondo”, “Il regno”), Piernicola Di Muro (“I fantasmi di Portopalo”, “Tutti pazzi per amore”, “E’ arrivata la felicità”, “Una grande famiglia”) e Giorgio Giampà (“Il processo”, “Curon”, “Il cacciatore”, “Non mi lasciare”).

La serata di Giovedì 26 inoltre prevede la proiezione di due capolavori di Buster Keaton musicati dal vivo dal pianista Roberto Durante, mentre Venerdì 27 verrà proiettato il film “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti, vincitore di sette David di Donatello, un Nastro d’Argento, l’Orso d’Argento per il miglior attore a Elio Germano al Festival di Berlino e due European Film Awards. La serata finale di Sabato 28 Agosto sarà svolta in Piazza Aranci per garantire il rispetto delle normative anticovid, e vedrà la presenza del maestro Nicola Piovani. Durante la serata oltre alla premiazione del concorso presentata da Marco Testoni e Massimo Privitera potremo assistere al concerto del maestro premio Oscar de “La vita è bella”.

L’organizzazione di quest’anno è del Comune di Massa con il patrocinio della Provincia di Massa Carrara, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e il supporto di ACMF (Associazione Compositori Musica per Film) e Fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro di Pietrasanta.

La sigla animata del Mercurio d’Argento è stata ideata da Maddalena Pasqua, illustrazioni e animazioni di Pierre Bourrigault (pierrebourrigault.com), musica di Lorenzo Tomio, eseguita da Luciano Turella (viola), Stefano Fasce (violoncello), Loredana D’Anghera (voce), Giulio Ragno Favero (mix). Partner ufficiale “Soundtrack City” con dirette live di tutte le giornate del Festival.