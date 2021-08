Aulla, al Parco della Camilla si esibiscono i “Rock in two and friends”

AULLA – Si terrà venerdì 13 agosto alle 21, presso il Parco della Camilla (Aulla) il “Rock in two and friends”, un concerto di musica ed esibizione a cura della scuola di danza tap dancing, organizzato dalla Proloco Viviamo Albiano e dal Comune di Aulla.

Si esibiranno: alla voce Luca Lo Bosco, alla chitarra Alberto Pavoni, al violino Claudio Galazzo e alle percussioni Walter Bono. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per parecipare è necessario essere in possesso di Green Pass (ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 12 anni). Si raccomanda altresì di indossare la mascherina e di rispettare le normative nazionali anticontagio.