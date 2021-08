Summer events, a Marina di Carrara successo per la sfilata di auto storiche e Vespa

MARINA DI CARRARA – Dopo i cosplayers è stata la volta delle auto d’epoca, delle moto e della mitica Vespa, ad animare le strade di Marina di Carrara. Una domenica che ha visto tanta gente, tutta nel rispetto dei protocolli sanitari, passeggiare per le strade del centro ad ammirare una vera e propria parata di due e quattro ruote che hanno fatto la storia.

Ancora un evento organizzato da Confesercenti Toscana Nord, inserito nel cartellone Summer Events, nato per la promozione del centro balneare e delle sue attività commerciali. «Continua con grande successo il programma delle nostre iniziative – spiega la presidente Carrara di Confesercenti Toscana Nord, Alida Vatteroni – che stanno davvero contribuendo ad animare una estate di speranza per le attività anche se ancora con i molti problemi legati ad una pandemia che non molla la propria presa. Iniziative che uniscono lo shopping con i mercatini a occasioni per passeggiare come il raduno di domenica organizzato grazie al Vespa Club. Grazie ai commercianti, come nella riuscitissima cena in blu, che si stanno prodigando per rendere piacevole ed accogliente il soggiorno di turisti e residenti a Marina di Carrara». Adesso tutto pronto per l’ultimo appuntamento del 22 agosto con i mini fuochi di artificio e la mostra fotografica.