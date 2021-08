Omaggio a Michel Petrucciani al 5 terre outlet village di Brugnato

BRUGNATO – Proseguono le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village sabato 14 agosto, a partire dalle 21.00, con l’omaggio a Michel Petrucciani. Una serata dedicata ad uno dei nomi leggendari del jazz internazionale, a cura del fratello del celebre pianista francese, Philippe, che si esibirà con il Philippe Petrucciani Trio, accompagnato per l’occasione dalle note del basso di Dominique Di Piazza.

Il sesto appuntamento della rassegna si preannuncia all’insegna delle magiche atmosfere del jazz per una vigilia di Ferragosto davvero speciale. Continuano inoltre le imperdibili occasioni dei Summer Sales, con la possibilità di fare shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet. Per assistere agli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, sarà sufficiente presentare il green pass e ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area dello spettacolo. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.