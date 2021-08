Storie per bambini raccontate in filodiffusione: parte il nuovo progetto del Comune di Carrara

CARRARA – Al via martedì 10 agosto il nuovo progetto dell’amministrazione comunale di Carrara, dedicato ai più piccini e finalizzato a promuovere la cultura letteraria nelle fasce di età più giovani. Il Comune ha realizzato questa nuova rassegna che prevede la diffusione pubblica, a mezzo filodiffusione, di estratti di opere in versione digitale dedicate ai bambini.

In fase sperimentale, si parte con piazza Menconi a Marina di Carrara, dove tutti i giorni dalle ore 21.30 alle 22.30 fino al prossimo 15 settembre, sarà possibile ascoltare i brani selezionati dalla casa editrice Emons Italia srl di Roma, specializzata nella pubblicazione di audiolibri di narrativa contemporanea italiana e straniera, che si è resa disponibile a fornire al Comune dieci estratti, della durata di circa 2-3 minuti, letti da famosi attori.

Di seguito l’elenco delle opere scelte e dei lettori “speciali”: Il trattamento Ridarelli, di Roddy Doyle, letto da Neri Marcoré; Favole al telefono, di Gianni Rodari, letto da Claudio Bisio; Filastrocche in cielo e in terra, di Gianni Rodari, letto da Neri Marcoré; Cipì, di Mario Lodi, letto da Stefano Accorsi; Dory fantasmagorica–Con la testa fra le nuvole, di A. Hanlon, letto da Cristiana Capotondi; Misteri di mercurio-la tempesta, di Pierdomenico Baccalario, letto da Riccardo Ricobello; Diario di una schiappa-Disastro totale, di Jeff Kinney, letto da Giovanni Bussi; Streghetta mia di e letto da Bianca Pitzorno; Mago di Oz, di James Barrie, letto da Jasmine Trinca; Storia di Iqbal , di Francesco D’Adamo, letto da Paolo Briguglia.

Si tratta, per il momento, di un test per valutare il gradimento per poi, eventualmente, continuare il progetto, spiega l’assessore alla Cultura Federica Forti. L’augurio è che, incuriositi dall’ascolto dei brani, le bambine e i bambini proseguano il racconto leggendo i libri da cui le pillole sono estratte.