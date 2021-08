Se n’è andato Massimo Battolla. In eredità il libro “Dante e la Lunigiana” che entrerà nella storia

CEPARANA – E’ morto l’artista Massimo Battolla. Studioso, storico e bibliofilo oltre ché collezionista di ex libris danteschi al mondo. Se n’è andato a causa di una lunga malattia, ma prima ha lasciato alla comunità un suo ultimo lavoro su Dante e la Lunigiana. Un volume dedicato ai rapporti di Dante con i Malaspina e i borghi che ha visitato.

Su Metaprintart, la rivista dedicata all’arte, alle tecniche e alla cultura della comunicazione, l’editore e direttore Marco F. Picasso parla di lui: «Massimo era un uomo straordinario, raro non solo per la sua profonda cultura e per la meticolosità con cui ha sempre operato, sia nel collezionismo, sia nelle ricerche storiche e archivistiche. Ogni volta che lo andavamo a trovare nella sua Casa-Museo di Ceparana, era per noi una scoperta. Un approfondimento. Lunghe serate a parlare che non annoiavano, anzi, arricchivano. Abbiamo avuto l’onore di seguire da vicino la nascita del suo ultimo libro “Dante e la Lunigiana”, che uscirà postumo, aiutandolo, nel nostro piccolo, a curarne le bozze e a sollecitarlo a non mollare, nonostante la debolezza e le fatiche della malattia che lo aveva colpito così duramente. Noto e apprezzato come uno dei massimi studiosi e collezionisti, che ha persino ricevuto lettere personali dal presidente della Repubblica e da Papa Francesco, cui ha donato alcune delle sue opere, Massimo ha sempre agito nel suo lavoro e nelle sue ricerche, per passione, mai per interesse personale. La sua casa, che auspichiamo diventi un museo sia per le opere uniche raccolte, sia per gli archivi unici e in parte ancora da catalogare – meriterebbero di essere oggetto di una tesi di laurea – in stile Liberty contiene già ora un’esposizione di opere dei maggiori artisti incisori del mondo e una ricca biblioteca dantesca e di studi lunigianesi.»

L’opera capolavoro nel futuro: «Il nostro impegno, ora, mio e di Roberto Mercati – prosegue sulla sua rivista Picasso – con cui abbiamo curato la preparazione del libro Dante e la Lunigiana con le meravigliose illustrazioni di Nataljia Černekova, circa 60 disegni esclusivi a penna in stile acquaforte, dei castelli e borghi visitati da Dante e in una serie di capilettera, è quello di pubblicare il magnifico libro. Non uno dei tanti progetti Dante 700, ma libro di valore, un libro che entrerà nella storia, e che dovrà essere stampato su carta di pregio con le illustrazioni su pergamena, e che diverrà un’opera di alto valore culturale, ma anche di collezionismo in tiratura limitata. La sua realizzazione di pregio sarà possibile se tutti i collezionisti di ex libris, tutti gli appassionati di Dante e tutti gli incisori ne prenoteranno una copia.»