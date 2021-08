Serate Lunigianesi, quest’anno in onore del professor Germano Cavalli

LUNIGIANA – Anche quest’anno il ciclo di conferenze sulla storia locale, Serate Lunigianesi, non manca, all’appello degli eventi estivi e così domenica 8 agosto alle ore 21:00 si partirà dalla Piazza Castello di Castagnetoli nel comune di Mulazzo. Un appuntamento, all’interno del borgo che fu feudo malaspiniano fino al XVII secolo, dedicato alla tradizione dei “testi” strumenti tipici della cucina lunigianese, e dei quali Castagnetoli vanta un’antichissima tradizione. A raccontare de “I Testi di castagnetoli” saranno Riccardo Boggi , Francesco Cavicchioli e Luciano Bertocchi.

Lunedì 9 agosto le Serate si spostano nel Comune di Aulla, al Castello di Pallerone, dove Matteo Maggiani ci parlerà di Pallerone e la sua storia.

Martedì 10 sarà la volta del Comune di Pontremoli: nella piazza della frazione di Grondola, Fabrizia Formaini e Paolo Lapi presenteranno “Grondola e il suo castello”, la storia di una frazione sorta nella Valle del Verde e dominata su una sommità da una Torre nata per controllare gli accessi alla Val di Magra e nei secoli contesa fra la famiglia Malaspina ed i comuni di Pontremoli, Piacenza e Parma proprio per l’importanza strategica che esercitava sulla viabilità transappenninica.

Giovedì 12 a Ponticello nel Comune di Filattiera, una serata speciale dedicata, come questa edizione 2021 del ciclo di conferenze, a Germano Cavalli: saranno Riccardo Boggi, Paolo Lapi e Alessandro Martinelli a tracciare, “In ricordo di Germano Cavalli”, il profilo dell’uomo e dello storico che nel 1969 fondò l’Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche ed etnografiche della Lunigiana.

Sabato 14 agosto le Serate raggiungeranno Comano. Presso l’Albergo Pensione Elisa, Marco Toni intratterrà il pubblico con “Monte Giogo SwitchOn: la storia di un luogo misterioso”, un viaggio alla scoperta della splendida e suggestiva ex-base NATO collocata ad oltre1500 m di altezza e punto d’osservazione e di ascolto strategico sul Mediterraneo.

Il 18 agosto a Codiponte nel Comune di Casola, nella piazza antistante il ponte romanico, Fabio Baroni ci incanterà con “Un ponte strategico fra l’Appennino e il mare: Codiponte”: la storia dell’antica struttura riportata lo scorso anno all’originario splendore grazie all’iniziativa del Comune di Casola, sotto la guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca e Massa-Carrara.

Domenica 22 agosto ci spostiamo nel comune di Bagnone, nella piazza di Castiglione del Terziere. Tre relatrici , Francesca Guastalli, Monica Armanetti e Raffaella Paoletti narreranno di quello che fu sede del Capitanato di Giustizia fiorentino in Lunigiana:“Castiglione del Terziere, dominio fiorentino ieri e oggi”.

Nel borgo di Corneda, nel Comune di Tresana, sabato 28 agosto, Olga Ricci, in collaborazione con il comitato Giovagallo luogo dantesco dedicherà il suo intervento a “Moroello Malaspina di Giovagallo” podestà e capitano di guerra, amico di Dante Alighieri.

Villafranca il Lunigiana sarà invece sede, domenica 29 agosto, del nono appuntamento delle Serate Lunigianesi ospitando, nella Piazza San Nicolò, Mirko Belfiore che presenterà “Malnido: una memoria condivisa”: un excursus attraverso racconti passati e recenti di un luogo simbolo del Comune di Villafranca.

Le serate proseguono nel mese di settembre arrivando a Fivizzano giovedì 9. In quella data Daniele Canali, nella suggestiva sede dell’ ex Convento degli Agostiniani, catturerà i presenti “Rileggendo la Lunigiana tra passato e presente”. Un intervento denso di spunti e riflessioni su un territorio ricco di storia e bellezza quale è quello lunigianese.

Penultimo incontro della rassegna è quello in programma nella frazione di Giucano nel comune di Fosdinovo: giovedì 9 settembre, nel piazzale della Chiesa, Barbara Sisti e Don Emanuele Borserini,

tratteranno di “Storie di abiti e devozione. Tessuti preziosi tra sacro e profano”: corredi tessili, formati nel corso dei secoli, spesso grazie a doni raffinati in segno di riconoscenza per una grazia ricevuta o semplicemente per devozione.

La dodicesima ed ultima tappa delle Serate sarà sabato 11 settembre a Palazzo Cocchi di Terrarossa, nel comune di Licciana Nardi. Antonio Pagani ci parlerà di “La Famiglia Cocchi di Terrarossa, dalle origini ad oggi” casata di origini fiorentine, che ha rivestito per un lungo periodo di tempo un importante ruolo sociale e politico.Una dozzina di appuntamenti, questi del 2021, dedicati alla memoria di uno dei fondatori della rassegna, il Professor Germano Cavalli.

L’iniziativa è frutto della storica collaborazione tra l’Istituto Valorizzazione Castelli, Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana, i Comuni soci I.V.C. e la Provincia di Massa-Carrara. Nate allo scopo di avvicinare i residenti alla conoscenza dei propri luoghi e delle proprie origini portando la storia nelle piazze, nei sagrati e nelle aie, le Serate Lunigianesi sono diventate un appuntamento estivo da non perdere per tutti coloro che, richiamati dai temi, dalla competenza dei relatori nonché dalle suggestive atmosfere create dai luoghi sedi delle conferenze, di anno in anno continuano ad aggiungersi ad un sempre più numeroso pubblico di affezionati.

Si ricorda che tutti gli appuntamenti sono previsti alle ore 21.00 e che in ottemperanza alle normative anti contagio COVID-19 per poter partecipare alla rassegna sono obbligatori prenotazione e green pass.

Per qualsiasi informazione e per le prenotazioni contattare la Segreteria I.V.C. dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12:30, al 0585-816524, oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@istitutovalorizzazionecastelli.it.

Per il programma completo visitare www.istitutovalorizzazionecastelli.it .