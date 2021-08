Il Comune di Carrara cerca sponsor privati per completare i lavori al MudaC

CARRARA – L’amministrazione comunale di Carrara cerca sponsor privati per completare i lavori al mudaC. A seguito del riconoscimento del titolo di museo di rilevanza regionale attribuito nel 2019 dalla Regione Toscana al CAP (Centro delle Arti Plastiche) di via Canal del Rio, il Comune ha avviato in collaborazione con la direzione scientifica della sede museale una serie di attività di riqualificazione e valorizzazione delle collezioni: è stata attualizzata la denominazione della sede museale in mudaC museo delle arti di Carrara, rendendola più aderente alle vocazioni del museo stesso, è stata predisposta una nuova immagine grafica ed è stata avviata la progettazione di un nuovo percorso scientifico che valorizzi gli spazi museali esistenti, le collezioni permanenti e il ruolo di connettore culturale della sede museale stessa.

Il progetto realizzato dallo Studio Startt di Roma, che ha preso avvio grazie a sponsorizzazioni da parte di un privato che ha finanziato la progettazione preliminare ed esecutiva, prevede l’esecuzione all’interno del museo mudaC di lavori necessari alla realizzazione di interventi funzionali al nuovo allestimento e al nuovo percorso espositivo. Per arrivare a realizzare anche questo traguardo, il Comune ha attivato la ricerca di una sponsorizzazione tecnica mirata a sostenere le attività specificate.

In caso di accoglimento della sponsorizzazione, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine per la realizzazione delle attività previste per la riqualificazione del mudaC

La proposta di sponsorizzazione, redatta secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione Comunale, sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante dovrà pervenire: all’indirizzo PEC comune.carrara@postecert.it entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 7 settembre 2021. La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “proposta di sponsorizzazione di tipo tecnico a sostegno della riqualificazione del mudac. anno 2021.” valutazione delle proposte di sponsorizzazione.

Per ulteriori informazioni sulla procedura è possibile contattare il Settore Cultura ai numeri 0585/641297-487, o scrivendo una mail a mail ilaria.tusini@comune.carrara.ms.it

La documentazione completa è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.