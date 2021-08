Con-Vivere apre le porte agli studenti: tirocini curriculari per confrontarsi con il mondo dei festival

CARRARA – Un tirocinio formativo in ambito culturale che permette di confrontarsi con il mondo dei festival: organizzazione eventi, revisione delle bozze, coordinamento con la segreteria. E la possibilità di entrare in contatto con alcuni dei più importanti protagonisti del panorama culturale nazionale. Ogni anno il festival con-vivere di Carrara apre le sue porte a giovani studenti universitari che hanno voglia di mettersi alla prova con il mondo fuori dall’aula attraverso la formula del tirocinio curriculare, previsto nel percorso di studi, da svolgersi all’interno della segreteria organizzativa del festival. Si tratta di un’opportunità importante che permette ai giovani di sviluppare competenze concrete nell’ambito della cultura e dell’organizzazione di eventi di carattere nazionale: far conoscere il festival, revisione di bozze, redazione di alcuni testi in lingua inglese. I tirocinanti prenderanno inoltre parte all’organizzazione dei volontari sia prima sia durante il festival e di alcuni eventi in programma.

Durante i giorni del festival, il tirocinante parteciperà ai lavori della segreteria soprattutto per quanto riguarda i rapporti con il pubblico e il supporto operativo. Si troverà così coinvolto in una realtà dinamica, formativa e attenta alle nuove esigenze del settore che proprio nei mesi da agosto a ottobre vive i suoi giorni più vivaci. Il festival con-vivere si svolge infatti dal 9 al 12 settembre sotto il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara, con la collaborazione attiva di un Comitato costituito da Comune di Carrara, Camera di Commercio, Accademia di Belle Arti e Fondazione Marmo. Cura sarà il tema di forte attualità al centro dei quattro giorni di dibattito e confronto culturale che si terranno nel centro storico della città. Telmo Pievani sarà il supervisore scientifico di questa edizione.

La formula è quella articolata in 4 giornate di eventi programmati dalle 17 alle 24, con un palinsesto che prevede conferenze, concerti, mostre e laboratori sia per adulti sia per bambini. Per avere un’idea del festival basta visitare il sito www.con-vivere.it.

Periodo di svolgimento del tirocinio: mesi da agosto a ottobre. Ai candidati sono richieste nozioni base di web marketing, buone capacità organizzative, buona conoscenza della lingua inglese. Per candidarsi, basta inviare il curriculum vitae via email a ilaria@con-vivere.it, inserendo nell’oggetto “Stage festival con-vivere”.