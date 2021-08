Massa Picta, nuovo appuntamento con i colori della cultura nel giardino dei Ronchi

MASSA – Torna nel giardino dei Ronchi di Massa un altro appuntamento di Massa Picta, i colori della cultura. Protagonisti saranno alcuni degli antichi prodotti della terra della Lunigiana, Garfagnana e ovviamente di Massa. Così, Fabrizio Diola, ideatore e conduttore di questi incontri, intervisterà: Lorenzo Satti, presidente del consorzio dei produttori del farro IGP della Garfagnana, Alessandra Marietti e Fabrizio Botta, autori di straordinari testaroli artigianali. Roberto Lucchesi, produttore delle mitiche patate di Sillico, Mario Bertocchi, del pregiato salumificio Bertocchi di Sassalbo. Davide Moscatelli, azienda agricola Il Mulino, ci farà fare un viaggio nella sua pasta artigianale prodotta con grano autoctono. Un pomeriggio dedicato alle eccellenze della terra sapientemente trasformate in prodotti unici, frutto della biodiversità della natura e dell’appassionato e sapiente lavoro di persone che amano profondamente ciò che fanno. Ogni fornitore infine porterà, a sua discrezione, degli assaggi del proprio prodotto per il pubblico (seguendo le norme anticovid). Insomma, un appuntamento da non perdere per chi ama la natura ed i cibi sani. Un appuntamento di conoscenza dei prodotti, prima descritti e poi assaggiati. L’ingresso è libero.