Carrara, “Salotti d’Autore e Salotti di Dante” prosegue con Alvise Lazzareschi

CARRARA – La rassegna “Salotti d’Autore e Salotti di Dante” prosegue lunedì 9 agosto con Alvise Lazzareschi che presenta il suo libro “L’evoluzione del gusto vol. I. Pesce o carne? 25 buoni motivi per non scegliere” (SEA); l’autore sarà introdotto da Giovanna Bernardini.

Alvise Lazzareschi vive, lavora e cucina a Colonnata dove ha fama internazionale il lardo che ha una tradizione antichissima. Ama sperimentare nuovi abbinamenti e nuove ricette, una curiosità che lo ha portato sempre più lontano dal rispettare le tradizioni della sua terra, tanto da essere definito «un vero anti campanilista». I 25 piatti proposti in questo libro di cucina sono espressione della sperimentazione degli abbinamenti dell’autore, fantasiosi e sicuramente inusuali, nella direzione del superamento della diffusa consuetudine “mare o terra”. Con la ricerca dei suoi abbinamenti, Lazzareschi ha unito alle verdure e alle amate spezie, fondamento della sua cucina, pesce e carne assieme, amalgamati secondo il logico principio che “ciò che è buono sta col buono ed è buono ciò che piace”. Abbinamenti extra nazionali ed extra regionali in un’ottica di cucina che l’autore vuole simpaticamente definire e battezzare “universale.”

Imprenditore, scrittore, gourmet, sempre alla ricerca di nuove avventure culturali e sociali, Alvise Lazzareschi ha scritto anche “La casa del Colonnello”, romanzo di successo, dove racconta in prima persona del particolarissimo mondo dei cavatori, “Tom-Tom” e il “Ritorno a casa delle anguille”, questi ultimi due sono romanzi ancora inediti, scritti sotto forma di sceneggiatura, all’esame di alcune case di produzione cinematografiche.

“Salotti d’Autore e Salotti di Dante” sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore, Nuova Avventura e La Bottega di Aronte, Gli appuntamenti, con inizio alle ore 21.00, si svolgono nel giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi 7 a Carrara, grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 335/8343272, da lunedì a domenica, dalle ore 18.00 alle 20.30. Si ricorda che, come previsto dal Decreto approvato dal Governo, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, è necessario esibire all’ingresso il green pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla malattia o l’esito negativo di un tampone effettuato entro le precedenti 48 ore.