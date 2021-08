Alla Rinchiostra due giorni di spettacoli non-stop. Ecco il calendario completo de “L’estate che volevi”

MASSA – “Passaggi di scena”, la staffetta tra compagnie amatoriali che si alternano sul palco proponendo diversi spettacoli in una sorta di no-stop che inizia nel tardo pomeriggio e va avanti fino a sera, si sviluppa quest’anno in una due giorni in programma alla Rinchiostra mercoledì 11 e giovedì 12 agosto a partire dalle ore 18.

Promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa all’interno del programma Palcoscenici stellati è volta a sostenere l’attività delle compagnie amatoriali che stanno crescendo in città e ad offrire un palco e l’ opportunità di esibirsi ai giovani talenti che si dedicano alle arti teatrali. Tutti gli spettacoli proposti sono autoprodotti e autogestiti dagli autori-autori in scena che si occupano anche delle scenografie, delle musiche e dei costumi necessari ad ogni spettacolo.

Di seguito il programma completo de “L’estate che volevi” dal 9 al 15 agosto:

Fino a domenica 29 agosto – Museo Guadagnucci, Villa Rinchiostra

VOGUE – carta bianca una nuova storia

49 ARTISTI X 49 COPERTINE

a cura del Comune di Massa

Fino a domenica 12 settembre – Villa Rinchiostra

WA22. UOMINI DI SABBIA

sculture da materiali di riciclo

a cura si Soc. Spirale Arte S.r.l.

Da venerdì 23 luglio a giovedì 19 agosto – Castello Malaspina

MOSTRA PERSONALE DEL MAESTRO GIOVANNI CRISTINI

“Pace e Amore” Expo Dubai – Abu Dhabi – official event di arte contemporanea

Per info 393.1215542

Lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 ore 21.30 – Marina di Massa

FONTANE DANZANTI E STREET FOOD

a cura di Ccn A spasso per la costa

Lunedì 9 ore 21.30 – giardino di Villa Cuturi

PREMIO OBELISCO

6° edizione

a cura di Circolo DO.RE.MI.

Martedì 10 agosto ore 21.00 – Partaccia

FIERA DEL CIOCCOLATO

SOTTO LE STELLE

a cura di Pro Loco Partaccia

Martedì 10 agosto ore 20.30 – Centro storico

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

A SPASSO CON…Doria Pamphilj

a cura del Touring Club. Passeggiate nel centro città, alla scoperta della sua storia e dei suoi aneddoti, attraverso la vita di un “personaggio chiave” di Massa

Mercoledì 11 e giovedì 12 agosto ore 18.00 – giardino di Villa Rinchiostra

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

PASSAGGI DI SCENA

Maratona teatrale

a cura delle compagnie teatrali A Ufo, Accademia Armata Brancaleone, Aics Musica e Spettacolo, Arts e musical school, Giocamistero, Krios Teatro, Laboratorio teatrale Specchi Magici, La noce a tre canti, Metasogni, O di Legno

Mercoledì 11 agosto ore 20.00 – Castello Malaspina

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

CASTELLO DELLE MIE TRAME

Fabio Cristiani

Mercoledì 11 agosto ore 22.00 – Partaccia

PARTACCIA ORIENTALE

a cura di Pro Loco Partaccia

Giovedì 12 ore 21.15 – Piazza Mercurio

BIBLIOTECA IN PIAZZA:

“DALLA TERRA TRADITA”

di Giuseppe Cordoni (Quaderni di erba d’Arno, 2019). Presenta Marco Betti.

Il libro è una trilogia in versi che racconta della morte della civiltà contadina sul territorio versiliese e delle mutazioni antropologiche, spirituali e ambientali a seguito dell’abbandono della terra: la sua terra, la sua casa abbandonate nel periodo del boom economico.

a cura di Biblioteca Civica S. Giampaoli

Giovedì 12 ore 21.30 – Villa Cuturi

CINEMA IN VILLA

IL TRADITORE (di Marco Bellocchio)

a cura di associazione Art’è di Scholè

Da giovedì 12 ore 22.00 – parco di via delle Pinete, Partaccia

KINNARA

TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE’

a cura di Pro Loco Partaccia

Venerdì 13 ore 18.30 – giardino di Villa Rinchiostra

MASSA PICTA: I COLORI DELLA CULTURA

Erbe spontanee e vini naturali

a cura di Fabrizio Diolaiuti

Venerdì 13 ore 20.45 – Centro storico

VISIT MASSA

a cura di Ccn Massa da vivere

Venerdì 13 ore 21.00 – Piazza Bergiola Maggiore

LE VOCI E LA LUNA

Tosca

a cura dell’amministrazione comunale

in collaborazione con l’Associazione l’Ospite inatteso – opera Apuana

Venerdì 13 ore 22.00 – Partaccia

JOPPINO SPETTACOLO PER BAMBINI

a cura di Associazione Pro loco Partaccia

Sabato 14 ore 10.00 – parcheggio Le Jare

RACING DAY MASSA

a cura di M.N. Racing team Asd

Domenica 15 ore 5.00 – pontile Marina di Massa

CONCERTO ALL’ALBA

“NESSUN DORMA”

a cura di Associazione Antica Massa Cybea