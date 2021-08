“Equilibrismi”, domenica la presentazione del libro di Donatella Manzuoli

MASSA – Domenica 8 agosto 2021, alle 21.15 in Piazza Mercurio si terrà la presentazione di “Equilibrismi” di Donatella Manzuoli (Del Bucchia, 2021). Insegnante di lingue, Donatella Manzuoli vive a Lido di Camaiore. Ha esordito con il libro “Frammenti” di Del Bucchia editore nel 2019. “Equilibrismi” nasce come naturale proseguimento della sua prima opera. A tu per tu con sé stessa, nel vivo della pandemia, l’autrice si mette allo specchio, riflettendo sul mondo che cambia per sempre. Presenterà la serata Giacomo Fabbri, avvocato, amante del teatro, attore dilettante, appassionato lettore, nato in Scozia e grande viaggiatore.

La serata sarà arricchita da letture a cura del circolo di Letture ad alta voce LAAV-Massa. Prenotazione obbligatoria a: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it. Si ricorda che per effetto del Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 l’accesso all’iniziativa sarà consentito solo agli utenti in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook della Biblioteca civica S. Giampaoli. Il video sarà disponibile sul canale YouTube del Comune di Massa.