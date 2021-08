“Della terra tradita”, la presentazione stasera in Piazza Mercurio

MASSA – Giovedì 12 agosto 2021, alle 21.15 in Piazza Mercurio, si terrà la presentazione di “Dalla terra tradita” di Giuseppe Cordoni (Quaderni di erba d’Arno, 2019).

Giuseppe Cordoni, nato a Viareggio, è poeta, saggista e critico d’arte.

Il libro è una trilogia in versi che racconta della morte della civiltà contadina sul territorio versiliese e delle mutazioni antropologiche, spirituali e ambientali a seguito dell’abbandono della terra: la sua terra, la sua casa abbandonate nel periodo del boom economico.

Presenterà la serata il prof. Marco Betti, anglista e scrittore. Con letture dell’autore.

Prenotazione obbligatoria a: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it. Si ricorda che per effetto del Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 l’accesso all’iniziativa sarà consentito solo agli utenti in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook della Biblioteca civica S. Giampaoli. Il video sarà disponibile sul canale YouTube del Comune di Massa.