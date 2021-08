CARRARA – Ultimi due giorni di musica con Armonie dai Balconi, l’evento organizzato dal Comune di Carrara – Settore Commercio, in collaborazione con Confcommercio ed Extrapalco. La kermesse, che ha portato a esibirsi dai balconi del centro città cantanti lirici di spicco nel panorama nazionale, sotto la direzione artistica di Veio Torcigliani ha riscontrato un grande successo riuscendo a riempire le strade del centro storico di luci, note e soprattutto tanti, tantissimi cittadini e visitatori.

«Siamo davvero molto soddisfatti – ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale -. Cittadini, visitatori e commercianti hanno apprezzato questa iniziativa: le persone si sono riversate in centro per trascorrere qualche ora di svago, facendo registrare il tutto esaurito nei locali e godendosi una bella passeggiata nei suggestivi vicoli della nostra città, resi ancora più magici dalle voci dei cantanti lirici e dalle installazioni luminose che hanno corredato la manifestazione. Quella di “Armonie dai Balconi” è una formula vincente, anche in tempi di pandemia: siamo determinati a riproporla con la speranza che la terza edizione possa essere finalmente libera dalle restrizioni anti-covid».

Ma vediamo il programma delle ultime due serate che si apriranno come sempre dalle 21:15. Venerdì 6 agosto si esibiranno Giovanni Cervelli, Oksana Maltseva, Letizia De Cesari e Raffaella Marongiu mentre sabato 7 agosto il gran finale sarà affidato a Sergio Bologna, M.Simona Cianchi, Roberta Ceccotti, David Righeschi, A.Tanzi.

A seguito delle recentissime modifiche alla normativa, gli organizzatori rilanciano l’invito a tutti i cittadini ad attenersi scrupolosamente ai protocolli di contenimento e contrasto della pandemia.