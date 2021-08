In arrivo in Lunigiana tanti appuntamenti per gli appassionati di lirica: parte “Opera Lunae”

LICCIANA NARDI – Dopo il successo delle tre serate con la lirica a Massa, prosegue l’opera di “contaminazione” del territorio con la grande musica e il bel canto. L’associazione culturale L’ospite inatteso – in collaborazione con il Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia e i Comuni di Licciana Nardi, Mulazzo, Pontremoli, Tresana e Villafranca (Massa-Carrara) – ha raccolto la sfida di una politica di aggregazione e ha rilanciato con la creazione di un festival di lirica e musica dal suggestivo titolo “Opera Lunae”.

Un percorso di otto serate nel mese di agosto che animerà i borghi e i castelli di quell’area della Lunigiana conosciuta storicamente come “Lo spino secco”, per restituire alle comunità la magia dello spettacolo dal vivo e l’emozione di un teatro all’aperto. Un progetto con obiettivi importanti in cui sono in primo piano il bel canto, la musica classica, i laboratori, la sperimentazione, l’opportunità per giovani artisti di confrontarsi con il pubblico e con maestri esperti, la valorizzazione delle bellezze storiche e architettoniche del territorio, l’integrazione con i suoi abitanti. A partire da sabato 7 agosto, luoghi incantevoli della Lunigiana saranno i palcoscenici ideali di mise en espace di grandi opere per pianoforte e voce, di serate all’insegna del jazz e di concerti con le più famose arie.

Otto serate a ingresso libero che dissemineranno in tutto il territorio la cultura della musica lirica e del bel canto. Il primo appuntamento è sabato 7 agosto (ore 18.30), al Castello di Villa, a Tresana, con una Serata di arie e duetti lirici famosi; domenica 8 agosto (ore 18.30), a Borgo di Panicale a Licciana Nardi, è la volta di Rigoletto di Giuseppe Verdi; martedì 10 agosto (ore 21), presso il Parco Fiera di Barbarasco a Tresana, con Madama Butterfly di Giacomo Puccini; sabato 14 agosto (ore 18.30), a Virgoletta di Villafranca in Lunigiana, ancora una Serata di arie e duetti lirici famosi; mercoledì 18 agosto (ore 21), a Borgo di Mulazzo, è protagonista Tosca di Giacomo Puccini; sabato 21 agosto (ore 21), presso il Castello di Malgrate a Villafranca in Lunigiana, è Macbeth di Giuseppe Verdi; mercoledì 25 agosto (ore 21), nel Castello del Piagnaro di Pontremoli è Otello di Giuseppe Verdi; chiude il festival, sabato 28 agosto (ore 21), il concerto Sax Off Limits dell’ensemble di sassofoni del Conservatorio “G. Puccini” presso la piazza del Municipio di Licciana Nardi.

Opera Lunae è una iniziativa che vuole raggiungere il pubblico anche in luoghi lontani dai grandi centri, potenziare il rapporto fra la cittadinanza e il teatro, avvicinare e incuriosire nuovo pubblico, favorire lo sviluppo sociale ed economico di queste comunità. La direzione artistica di Opera Lunae è di Andrea Battistini, la direzione organiz­zativa è di Cinzia Bertilorenzi. Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo operalunae@gmail.com. Informazioni al numero 349 5549536. Per poter assistere agli spettacoli sarà necessario presentare il green pass all’ingresso.