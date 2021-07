CARRARA – La rassegna “Salotti d’Autore e Salotti di Dante” prosegue venerdì 30 luglio con la presentazione del libro “Segni del profano. Alla scoperta dei monumenti civili da Carrara al mare” pubblicato da Sea, di Davide Lambruschi e Pietro Di Pierro, con le fotografie di Ennio Biggi. Sabato 31 luglio sarà la volta di Marco Vichi con “Ragazze smarrite” (Guanda): la presentazione sarà tenuta da Agnese Pini, Direttrice del quotidiano La Nazione e sarà presente anche il direttore editoriale della casa editrice Guanda Francesco Brioschi.

“Salotti d’Autore e Salotti di Dante” sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore, Nuova Avventura e La Bottega di Aronte, Gli appuntamenti, con inizio alle ore 21.00, si svolgono nel giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi 7 a Carrara, grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 335/8343272, da lunedì a domenica, dalle ore 18.00 alle 20.30.

Segni del profano. Alla scoperta dei monumenti civili da Carrara al mare, che si apre con una prefazione di Gualtiero Magnani e ha una nota storico-artistica di Davide Pugnana, è una storia della città attraverso i suoi monumenti che arricchisce le nostre conoscenze su fatti e aspetti non a tutti noti. Il termine “monumento profano o civile” che dà il titolo al volume è riferito alle opere che fanno parte del patrimonio storico-sociale della città, luoghi d’incontro e di sosta delle persone, di confronto e d’integrazione tra la scultura e la sua disciplina sorella, l’architettura, luoghi del Ricordo. L’accezione di monumento civile è intesa dagli autori in maniera molto ampia, indicando sia le opere di una certa grandiosità e importanza, sia gli imponenti piedistalli con tutti gli accessori ornamentali che comprendono sia i busti di personaggi illustri, gli altorilievi e i bassorilievi addossati ai muri di case e di strade, le epigrafi commemorative, le lapidi didascaliche o quelle che indicano vie o località.

Davide Lambruschi è laureato in Conservazione dei Beni Culturali con Master in Diagnostica dei Beni Culturali, insegnante di scuola secondaria, è impegnato in numerose associazioni culturali del territorio apuano. Insegna Storia dell’Arte anche agli adulti attraverso corsi promossi da varie realtà del territorio. Con SEA ha pubblicato Il Carmine di Carrara. Storia di una chiesa della Controriforma, in collaborazione con altri storici locali Sognano, con G. Paoletti Il Duomo di Carrara. Guida storico artistica e Segni del Sacro. Per un percorso storico artistico nella Carrara della Controriforma. Ha pubblicato in Atti e Memorie dell’Accademia Aruntica di Carrara e in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria. Pietro Di Pierro, dipendente comunale a riposo, ha ricoperto incarichi presso istanze

culturali del Comune, è impegnato con associazioni culturali del territorio, particolarmente dell’Accademia Aruntica di Carrara.

Ha pubblicato negli Atti e Memorie dell'associazione stessa tredici interventi e uno anche in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria (di cui è Socio Corrispondente). Ha pubblicato: Avenza volti e immagini, La Marina di Avenza tra vele e bandiere, Il Castello di Avenza sulla via Francigena, San Pietro in Avenza, una Chiesa una Comunità. In collaborazione con Romano Bavastro: Le Vele del Marmo, Artigiani e Artisti nella Carrara del 2000 e diverse altre pubblicazioni in periodici locali. Ennio Biggi appassionato da sempre di fotografia, nel 1972 ha fondato il Club Fotografico Apuano. Ha fornito le fotografie per realizzare, assieme al Prof. Enrico Dolci, il libro Carrara la Città e il Marmo e le fotografie per il volume delle opere di Aldo Buttini, di Paolo Cavallo. Recentemente ha collaborato con Davide Lambruschi del Profano. Organizza Carrara Fotografia con mostre collettive, Scultura a Carrara, Universo Donna, in programma una iniziativa anche per il prossimo settembre

Ragazze smarrite di Marco Vichi è ambientato a a Firenze, nel marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco alla pensione e ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che non avvengano altri omicidi perché non vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non risolto, ma il destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa e si trova ad affrontare il suo caso forse più difficile. Lungo il greto di un fiumiciattolo del Chianti viene scoperto il cadavere di una ragazza. Nessuna denuncia di scomparsa, nessun documento d’identità, nessun testimone. Il commissario teme che quel delitto resti impunito dato che il tempo passa e non emerge niente che aiuti l’indagine.

Marco Vichi è nato a Firenze e vive nel Chianti. Presso Guanda ha pubblicato i romanzi: L’inquilino, Donne donne, Il brigante, Nero di luna, Un tipo tranquillo, La vendetta, Il contratto, La sfida, Il console, Per nessun motivo; le raccolte di racconti Perché dollari?, Buio d’amore, Racconti neri, Il bosco delle streghe, Se mai un giorno, Oltre il limite; i graphic novel Morto due volte con Werther Dell’Edera e Il commissario Bordelli con Giancarlo Caligaris, e la favola Il coraggio del cinghialino. Ha inoltre curatole antologie Città in nero, Delitti in provincia, È tutta una follia, Un inverno color noir, Scritto nella memoria. Della serie dedicata al commissario Bordelli sono usciti: Il commissario Bordelli, Una brutta faccenda, Il nuovo venuto, Morte a Firenze (Premio Giorgio Scerbanenco– La Stampa 2009 per il miglior romanzo noir italiano), La forza del destino, Fantasmi del passato, Nel più bel sogno, L’anno dei misteri e Un caso maledetto.