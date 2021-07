CARRARA – Lunedì 2 agosto, alle ore 21.00, nel giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi a Carrara, è in programma la conferenza del professore Angelo Gemignani sul tema “I disagi del covid tra stress e distanza. Combattiamoli insieme”. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 335/8343272, da lunedì a domenica, dalle ore 18.00 alle 20.30.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo dall’inizio del 2020 a causa della pandemia ha fortemente e profondamente influenzato la salute mentale e fisica del personale sanitario e della popolazione in generale: bambini, adolescenti, adulti e anziani. Il nostro cervello è stato sottoposto a un carico di stress e di emozioni significativamente differente rispetto a quello a cui siamo sempre stati abituati; lo stress si configura come una reazione a eventi eccezionali, non ordinari, che comporta azioni di riadattamento all’ambiente, generando un forte impatto sull’equilibrio mentale e fisico. Come dimostrano diversi studi sull’argomento, l’esposizione prolungata a stimoli stressanti rappresenta un fattore potenziale di rischio per molte patologie, incluse quelle psicopatologiche, psichiatriche e cardiovascolari. In questo contesto, fattori che presumibilmente hanno contribuito al disagio psicologico e all’esposizione a una condizione di stress psicologico sono stati e sono tuttora l’incertezza e l’intolleranza all’incertezza, la crisi economica, le misure di contenimento (quarantena, isolamento ordinario o isolamento presso unità di terapia intensiva) caratterizzate da autoisolamento, distanziamento sociale, separazione, e profonda perdita di libertà.

Queste tematiche saranno affrontate nel corso dell’incontro da Angelo Gemignani, Medico chirurgo, Psichiatra e dottore in Psicologia. Attualmente, in qualità di Professore Ordinario di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso l’Università di Pisa, è Direttore del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica, Direttore del Master in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative e Membro del Senato Accademico. Dirige, inoltre, l’Unità Operativa di Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. La sua ricerca è principalmente orientata allo studio nell’uomo dei meccanismi psicofisiologici del sonno, della coscienza (dei suoi stati non ordinari indotti dalla meditazione) e delle emozioni, dalle condizioni fisiologiche a quelle precliniche, fino a quelle cliniche. Dirige progetti di ricerca internazionali sulle risposte adattive a condizioni di stress elevato, come quelle relative alla simulazione del volo umano su Marte.

Salotti d’Autore e Salotti di Dante sono organizzati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore, Nuova Avventura e La Bottega di Aronte.