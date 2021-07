Presentata la collettiva de “L’artigiano dell’immagine”

CARRARA – Citare Victor Hugo che usò queste parole, in un’orazione funebre del 1865, a sintesi di una vivissima serata culturale, svoltasi, in data 27 luglio 2021, a Palazzo Binelli, sede prestigiosa della Fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara, può apparire particolare.

Ma niente di più veritiero e reale. Una serata, scorsa in oltre due ore, che sarebbe piaciuta al cineasta carrarino Bruno Dell’Amico, ricordato in tutti gli interventi dei convenuti. Lo avrebbe soddisfatto, la scenografia della cavea per il pubblico, lo spazio per i relatori che si sono succeduti, nella narrazioni di ricordi personali. Si sarebbe complimentato per la “regia” dei propri figli Evandro e Lia, coadiuvati dal prof. Riccardo Canesi, conduttore dell’evento.

La narrazione collettiva ha riannodato i fili della memoria, attraverso le citazione dei filmati della Cineteca Bruno Dell’Amico (che trattano di Resistenza Apuolunigianese, di filiera del marmo, di Zona Industriale Apuana, di castelli della Lunigiana e quant’altro). Ha “rotto il ghiaccio” alle ore 21,15, il Prof. Fabrizio Geloni che ha ricordato Bruno, in veste di assessore all’Urbanistica ed i loro contrasti, dal punto di vista politico. Lo ha lodato per la sua passione per il cinema e come Past President dell’Associazione Diabetici di Carrara. Ha proseguito Massimo Michelucci che, come rappresentante dell’Istituto Storico della Resistenza Apuana, ha citato alcune scene del set cinematografico, ideato da Bruno Dell’Amico, in “Massa nella Resistenza” e nei “Cinegiornali della Resistenza Apuana”, sulla spiaggia di Marina di Carrara, mentre le donne bollivano il sale come pietra di scambio con altri alimenti. Scene in bianco e nero, tanto veritiere, che sono state scambiate per foto dell’epoca della 2^ G.M.. Il figlio del cineasta, ha ricordato le “attrici protagoniste” di quelle scene: Francesca Rolla, la madre Ulivieri Renata, la zia Giuseppina Bernardini e Pina Menconi.

La serata sarebbe piaciuta anche ad Anne Anselin Schutzenberger, la psicoterapeuta autrice del libro “La sindrome degli antenati” che in date della vita e nell’albero genealogico analizza i fili ininterrotti tra il passato ed il presente di ognuno. Ne hanno ragionato, nei loro appassionati interventi Renato de Rosa (che il 5 agosto, ad Avenza, presenterà la sua ultima fatica “Figli d’arte”, frutto di sei anni di ricerca; Baratta Pierlio che ha fatto riferimento, non in veste di Assessore del Comune di Massa, ma come amico, a meravigliose memorie dei nonni paterni, Lio ed Emma Volpi, che incrociarono la vita, nel dopoguerra, con Bruno Dell’amico e sua moglie Renata.

Il Presidente del C.A.I., Luigi Vignale, amico di Evandro e Lia, appassionato di montagna e di foto, ha ricordato la sua frequenza al corso di fotocinematografia organizzato da Bruno Dell’Amico presso l’istituto “D. Zaccagna” nel 68-69. Il prof. Daniele Canali, eccellente affabulatore di “Passeggiate balorde” ed autore di pregevoli libri sulla storia di Carrara, ha sottolineato il problema della conservazione degli archivi pubblici e privati. Il Prof. Riccardo Canesi, che ha correlato tutti gli interventi, assieme a Evandro Dell’Amico, autore del libro “L’artigiano dell’immagine (ed. 2020) e l’Appendice (ed. 2021) ha annunciato il progetto culturale proposto alla Dirigente del Polo scolastico Zaccagna-Galilei, lunedì 26 luglio u.s., in merito alla donazione delle apparecchiature videocinematografiche di Bruno Dell’Amico e la divulgazione dei contenuti della Cineteca.

Il Presidente della Fondazione CdR di Carrara, Dr. Enrico Isoppi, ha sottolineato la cultura come “salutare”, una “cura”, in un mondo che perde riferimenti. Un baluardo della civiltà, cresciuta ai piedi delle Apuane. Ha fatto notare come sia da smentire il detto “con la cultura non si mangia”, ma possa contribuire allo sviluppo del territorio. Ha auspicato che il progetto di condivisione di memoria collettiva, insito nella cinematografia di Bruno Dell’Amico, possa concretarsi in nuove iniziative presso la sede della Fondazione, in città e nelle scuole cittadine.

La serata si è conclusa con la lettura di una commovente lettera scritta da Lia Dell’Amico al padre Bruno, nel giorno del suo 101° compleanno. Il ricordo doloroso di una patita ingiustizia giudiziaria nel giugno 1964 che intaccò per sempre, attraverso una conclamata patologia diabetica, la sua salute. Il rimpianto di parole non dette e baci non dati al “grande babbo”.

Sono stati citati altri che non hanno potuto presenziare, come il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, autore di una postfazione al libro “L’artigiano dell’immagine”, il Consigliere Regionale Giacomo Bugliani che ha sempre sostenuto, assieme alla Regione Toscana i progetti culturali sottesi ai 4 libri scritti da Evandro Dell’Amico.. E’ stata ricordata la “missione di memoria, organizzata dall’On. Martina Nardi e l’on. Elena Cordoni, la Presidente ANPI Massa, organizzatrici della missione di memoria a Roma, con Evandro Dell’Amico, dal Presidente della Camera On. Roberto Fico, a lustro e memoria della Provincia di Massa Carrara, decorata di medaglia d’oro al valor militare per meriti resistenziali e le sofferenze patite dalla popolazione a Massa Carrara. E’ stato ricordato il Prof. Giancarlo Tassinari, che accompagnò Evandro nella “missione in Australia” del 2016, sulle orme di Bruno Dell’Amico, POW degli Inglesi.

E’ stato menzionato il prof. Marcello Palagi che ha scritto nel libro un ricordo di Bruno Dell’Amico, cineamatore. Ha avuto la meritata citazione Claudio Gavioli, il tecnico del laboratorio di Bordighera ove tra il 2014/2015 fu restaurata e digitalizzata la Cineteca, ispiratore del titolo del libro e che ha inviato un contributo scritto in cui afferma “ Tutto quello che vedete in un suo film, è quello che veniva fatto normalmente nel mondo del cinema..Solo che la “troupe” era composta di almeno 10 persone di talento. Ma nei suoi film, l’unico talento era il suo..”.