Francesco Gabbani operato alle corde vocali. Presto il nuovo singolo e il debutto nel cinema

CARRARA – «Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali». Lo ha annunciato via social Francesco Gabbani. Il cantante carrarese nelle ultime ore ha pubblicato una foto, riassumendo le sue ultime settimane.

«La magica esperienza dell’Arena – ha scritto – mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione. Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso. Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!».

E dopo l’Arena di Verona, il vincitore di Sanremo 2017 ha già pronte due date per il tour 2022: venerdì 6 maggio 2022 sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e domenica 8 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Ma non è tutto. Gabbani, che ha appena rinnovato il contratto discografico con Bmg, sta infatti lavorando a nuova musica e ad un nuovo brano inedito che uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali a settembre, una canzone che mostrerà, ancora una volta, la sua grande capacità di giocare, con ironia, con le parole. Il brano farà parte del suo nuovo progetto discografico, il suo quinto album di inediti attualmente in lavorazione.

In autunno Gabbani debutterà inoltre nel suo primo ruolo cinematografico nel film “La donna per me”, di Marco Martani con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi e sarà un’occasione per vederlo in una nuova e inedita veste. Nuove date, nuova musica e nuovi progetti che verranno svelati più avanti, fanno presagire che sarà un autunno e un nuovo anno molto caldo per Gabbani che ha dimostrato in questi anni di essere, oltre ad un cantautore di successo, anche un autore e un performer straordinario.