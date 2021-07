Contagi covid, sostituito il concerto dell’orchestra del Kazakhstan a Villa Rinchiostra

MASSA – «A causa di diversi casi di positività riscontrati tra gli orchestrali nel corso degli ultimi giorni, – fanno sapere gli organizzatori – l’Orchestra del Kazakhstan non ha potuto intraprendere l’attesa tournée in Italia; perciò il concerto previsto per il 1 agosto presso il Parco di Villa Rinchiostra non verrà pertanto effettuato. Il programma del festival verrà comunque completato con un’ulteriore iniziativa concertistica di cui verrà data presto comunicazione.»