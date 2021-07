Silvia Lazzaris, Giulia Cavallini e Iacopo Bruno, tutti insieme a “Scrittori in borgo”

FOSDINOVO – Venerdì 30 luglio nuovo appuntamento della rassegna “Scrittori in borgo” a Fosdinovo (Massa-Carrara) in piazza Camposanto Vecchio. Alle 18,30 Silvia Lazzaris, giornalista, scrittrice e presentatrice per diverse testate tra cui Corriere della Sera e BBC World Service parlerà del futuro del cibo conversando con Giulia Cavallini di Chef in Camicia. A seguire alle 21 “Vestire le storie” quello che raccontano le copertine dei libri vedrà Iacopo Bruno, illustratore di fama internazionale dialogare con Francesca Leoneschi, graphic designer per le più grandi case editrici italiane. L’ingresso è gratuito e i posti possono essere prenotati via mail all’indirizzo biblioteca@comune.fosdinovo.ms.it