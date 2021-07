Femminicidio e testimonianze, al Salotto di Torano Notte e Giorno la rassegna “Rispettiamoci”

TORANO – Femminicidio e violenza di genere: se ne parla al Salotto di Torano Notte e Giorno in quella stessa piazzetta incorniciata tra le case dove dopo una lunga giornata di lavoro erano soliti ritrovarsi i cavatori insieme alle loro famiglie durante le sere d’estate. Non solo arte ed installazioni. La 23esima edizione della rassegna di arte agosto promossa dal Comitato Pro in corso fino al 13 Torano si porta sulle spalle la necessità di continuare ad essere luogo simbolo di temi molto delicati e di attualità. La rassegna è patrocinata da Comune di Carrara, Consiglio Regionale della Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Fondazione Marmo. La direzione artistica è curata da Emma Castè.

Fedele alla sua storia, anche recente, Torano Notte e Giorno continua a portare avanti senza sosta la sua battaglia contro il femminicidio e la violenza di genere inaugurata nel 2013 con la celebre installazione delle scarpe rosse lungo la scalinata della Chiesa diventata, l’anno successivo, una installazione permanente. Un impegno che si rinnova in occasione della rassegna con il ciclo di tre incontri di “Rispettiamoci” in agenda giovedì 29 luglio, domenica 1 agosto e venerdì 6 agosto. Ospiti del primo dei tre appuntamenti in agenda giovedì 29 luglio (inizio ore 21.00) Francesca Menconi (Presidente Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità del Comune di Carrara), Ilaria Bonuccelli (giornalista, scrittrice e promotrice campagne per la legge sul braccialetto elettronico anti stalker, abolizione del listino della vergogna per gli indennizzi vittime di stupro e femminicidio) e Giovanna Bellini (neurologa e criminologa) per parlare di “testimonianze, denunce e storie per non essere sole”. Gli altri due appuntamenti sono invece in calendario il 1 agosto ed il 6 agosto.

Borgo dei cavatori ma anche paese degli artisti nel salottino toranese sarà presentato lunedì 2 agosto, per la prima volta l’ambizioso progetto di “Cristi’s, il terzo Cristo Giustiniani – Da Michelangelo Buonarrotti a Pablo Damian Cristi 1521_2021” a cura dell’associazione Polartis con la presenza dell’artista e del legale esperto di diritto dell’arte, Francesco Fabris. Tra le novità dell’edizione 2021 il debutto della Residenza Artistica intitolata a Bernardo Rossi sostenuta dalla Fondazione Marmo e la nascita del Parco della Scultura Toranese che sarà al centro di un appuntamento mercoledì 4 agosto con i due artisti selezionati, che per tutto il periodo della rassegna vivranno e lavoreranno a Torano, Carlo Galli e Domenico Pellegrino che saranno accolti rispettivamente dallo scultore Alberto Gasparotti e dalla Ditta Calacata Crestola e Polo delle Arti San Martino. Spazio alla cultura e alla tutela del patrimonio con l’incontro sabato 31 con Luca Borghini ed Eleonora Delle Saline, di comunità legate al passato giovedì 12 agosto con Moreno Lorenzini, all’editoria giovedì 5 agosto con Alessandra Cotoloni autrice di “Taxi Milano 25” insieme alla protagonista Zia Caterina e lunedì 9 agosto con Manola Fabbiani ed il suo esordio letterario “Fin del mundo” (Acrobat Edizioni). Non mancano musica e spettacolo ed enogastronomia tipica, elementi che accompagnano da sempre la rassegna nazionalpopolare di Torano Notte e Giorno e lo spettacolo pirotecnico di chiusura con i fuochi che illumineranno le cave di Calacatta Rughetta offerti da Calagata Borghini.