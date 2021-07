A Castiglione del Terziere in mostra le antiche edizioni della Divina Commedia

BAGNONE – Nell’anno dedicato all’anniversario della morta di Dante, non poteva non tenersi l’iniziativa organizzata da Raffaella Paoletti, proprietaria del Castello di Castiglione del Terziere (Massa-Carrara) in collaborazione con l’Università di Parma che si terrà domenica 1 agosto alle ore 16 in piazza del Pozzo di Castiglione in ottemperanza alle normative Covid.

Alle ore 16 la conferenza di Gian Mario Anselmi, professore Alma Mater, Università di Bologna dal titolo “Beatrice: l’amore per sempre”; alle ore 17,30 sarà la volta della lettura teatrale di Carlo Varotti con musiche a cura di Alessandro Pirotti con “Dante tra parole e musica”.

L’evento si concluderà con l’esposizione delle più significative edizioni della Divina Commedia, raccolte con amore e dedizione dal prof. Loris Jacopo Bononi, all’interno del castello visitabile esclusivamente per piccoli gruppi nel rispetto delle regole sul distanziamento.