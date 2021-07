Villafranca sceglie Alessandro Bazzali e il Sommo Poeta per inaugurare gli eventi estate 2021

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Dopo lo stop forzato della scorsa estate, dovuto alla pandemia, finalmente riprendono gli spettacoli all’aperto nel comune di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara). Torna anche “Opera&Cinema”, lo spettacolo di musica con protagonista il tenore Alessandro Bazzali.

Venerdì 30 luglio, in piazza del Pozzo a Filetto, alle ore 21, accompagnato da maestri musicisti, il tenore villafranchese accompagnerà i presenti in un percorso emozionante che percorrerà tempi ed epoche diversi, attingendo alle opere liriche più celebri e alle colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema. L’ingresso sarà ad offerta e l’intero ricavato sarà diviso tra le due associazioni della Protezione Civile di Villafranca, Vab e Ser.

Anche negli scorsi anni il concerto di lirica a Filetto è stato l’occasione per raccogliere offerte per varie associazioni del territorio, e quest’anno la scelta è ricaduta spontaneamente sulle due protezioni civili perché, da sempre preziose risorse per il comune, in quest’ultimo anno di pandemia si sono rivelate indispensabili per gestire al meglio tutte le criticità legate al Covid. Per assistere al concerto è gradita la prenotazione ai numeri 3396552491 o 01874988206. Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid la platea sarà di 100 posti.

Se la serata di venerdì sarà dedicata alla musica, protagonista di giovedì 29 luglio sarà invece il Sommo Poeta! Anche questo mese si terrà l’ormai consueto appuntamento per conoscere Dante e la sua modernità in compagnia degli amici della Manfredo Giuliani, del Centro Lunigianese di Studi Danteschi e del Comitato Il Chiostro. Relatori della serata, presentata da Mirco Manuguerra, saranno Davide Pugnana e Serena Pagani che ci parleranno degli studi del prof. Giorgio Masi sui rapporti e l’influenza di Dante sul Rinascimento e sugli artisti che hanno dominato quest’epoca. La conferenza si svolgerà in presenza, nel chiostro di San Francesco di Villafranca, oppure potrà essere seguita in diretta sulla pagina Fb del Comune di Villafranca, giovedì 29 luglio alle 21.