Dopo un anno di pandemia la Urban Concept Academy torna a ballare e vince a Chiavari

CHIAVARI – Questo fine settimana ( 24/25 lulgio), presso Chiavari, si è svolto uno dei concorsi più importanti nel panorama della danza. Il Chiavari Summer Festival. Noto per le giurie e per il numero di partecipanti da tutta Italia. Giuria composta da docenti internazionali da Belgio, Russia e Italia.

La Urban Concept Academy s.s.d. a r.l., scuola di danza hip hop Streetdance, dopo un lungo periodo di lezioni on line e in presenza, è riuscita finalmente a partecipare ad un concorso ottenendo ottimi risultati, infatti con la crew “ingegneri” coreografati da Massimiliano Mosti, ha ottenuto la prima posizione nella massima serie con tanto di premio assoluto come migliore coreografia. I ragazzi della crew (Matteo Bonini, Gabriele Salini, Alex Craciun, Allegra Bongiorni, Matilde Lucini) si sono allenati ogni giorno per ottenere il primo posto. Nel concorso si è vista anche l’ottima performance di Matilde Lucini in arte Matisse con una medaglia d’argento nella categoria di freestyle under 13. Sua prima esperienza in questa categoria.

I ragazzi erano pieni di felicità, perché questo risultato viene da un periodo buio per tutti gli adolescenti che hanno sofferto per la pandemia. Una piccola normalità che fa ben sperare per la danza della citta di Massa.

«Credo che la vittoria di questi cinque ragazzi sia uno stimolo non solo per la Urban, ma per tutto il movimento della danza della nostra città. Purtroppo alcune istituzioni, si sono dimenticate del nostro settore. – ha detto il direttore artistico e coreografo Massimiliano Mosti – Oggi siamo qua a raccontare una vittoria fatta di sacrifici ma anche di rabbia. Una rabbia che è sinonimo di rammarico per essere stati definiti non indispensabili. La danza fa parte di tutti noi e ieri il gruppo ingegneri della Urban Concept Academy ha portato alto il nome della propria città come ormai fa da molti anni».

A breve la Urban sarà impegnata nello spettacolo “Danza nel Bosco” a villa Rinchiostra, evento organizzato dal Comune di Massa grazie all’assessore e a tutto il suo staff , evento in data 2 Agosto. Inoltre, sarà possibile assistere il 22 agosto in piazza Berlinguer allo spettacolo della Compagnia della Urban, Noah Dance Company, dal nome “Anima”. In collaborazione con Palcoscenici Stellati e Fondazione Toscana Spettacolo. Con ringraziamento speciale a Cinzia Bertilorenzi.