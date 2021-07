Rita Bonini, la cardiologa dell’Asl pubblica il suo primo libro: “Entro dentro”

MASSA – Si terrà mercoledì 28 luglio 2021 alle 21.15 in Piazza Mercurio, nell’ambito dell’iniziativa estiva “Biblioteca in piazza”, organizzata dalla Biblioteca civica S. Giampaoli di concerto con l’amministrazione comunale, la presentazione del libro: “Entro dentro” di Rita Bonini, (Helicon, 2020). Prima opera letteraria di Rita Bonini, medico, responsabile di Cardiologia nucleare dell’Asl nord-ovest. “Entro dentro” narra di donne, della loro rabbia

e solitudine in una raccolta di “racconti sparsi a caso nel tempo e nello spazio”, come dice l’autrice stessa; un libro a volte crudo, a volte aulico, non autobiografico, ma scritto in prima persona. Il libro ha già ottenuto premi e riconoscimenti tra i quali il prestigioso premio letterario Casentino.

La serata sarà presentata da Marina Pratici, critico letterario, saggista e poeta. Fondatrice e Presidente di prestigiosi Premi Letterari Internazionali, è ideatrice e curatrice di Costellazione Libri; Mostra del Libro e dell’Editoria.

Sarà presente la Libreria Erreci Booklet di Marina di Massa. L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina della Biblioteca civica S.Giampaoli.