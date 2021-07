Riflessioni sul Covid-19 al centro del libro “Non siamo pronti” che sarà presentato in Piazza Mercurio

MASSA – Si terrà giovedì 29 luglio alle 21.15 in Piazza Mercurio, nell’ambito dell’iniziativa estiva “Biblioteca in piazza”, organizzata dalla Biblioteca civica S. Giampaoli di concerto con l’amministrazione comunale, la presentazione del libro: “Non siamo pronti. Lettere digitali dal fronte del Covid-19” di Martina Benedetti e Anna Vagli (Meligrana, 2020).

Martina Benedetti è infermiera presso Asl Toscana nord-ovest-area critica- u.o. anestesia e rianimazione. Anna Vagli è giurista, scrittrice, giornalista-pubblicista e criminologa investigativa. Dalla loro collaborazione nasce questo libro che raccoglie storie e riflessioni riguardo l’avvento del Covid-19 in Italia. Scritto durante i primissimi mesi di pandemia, restituisce al lettore lo stato d’animo di chi ha vissuto tutto in prima linea. Il libro sarà presentato da Andrea Biagini e Silvia Vallerini, socio del Rotaract Massa-Carrara, con la collaborazione del quale è stata organizzata anche la serata. La serata sarà arricchita da letture a cura del circolo di Letture ad alta voce LAAV-Massa.

Gli incassi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti per la raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di una scultura in marmo dal titolo “L’infermiera” dell’artista Elia Buffa. L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina della Biblioteca civica S. Giampaoli.