Nuovo appuntamento con Evandro Dell’Amico e l’opera dedicata al padre cineasta Bruno

CARRARA – Martedì 27 luglio 2021, alle ore 21, a Carrara (Massa-Carrara), nel giardino di Palazzo Binelli, sede della Fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara, in via Verdi, 7 si terrà la presentazione collettiva dell’ultima opera di Evandro Dell’Amico, dedicata alla vita e le opere del padre Bruno, cineasta carrarino che ha lasciato agli eredi, memorabili fotogrammi, contenuti in oltre trenta filmati.

Assieme alle scene storiche della Ferrovia Marmifera Carrarese, al ciclo di lavorazione del marmo, alla 6^ Biennale di scultura, l’inaugurazione della 1^ Fiera Marmo Macchine, il recupero presso l’Istituto LUCE delle scene del trasporto del grande monolite del 1929, troviamo i dieci filmati che sono stati dedicati alla ricostruzione degli episodi della Resistenza Apuolunigianese. Il cofanetto digitale con le dieci opere, in data 30/06/2021 è stato donato dai familiari e dall’ANPI Massa, assieme al libri, al Presidente della Camera Roberto Fico.

La missione a Roma, organizzata dall’On. Martina Nardi ed il Presidente ANPI On. Elena Cordoni, è stata come il punto di arrivo di un lungo viaggio nella memoria cinematografica e la storia della Provincia di Massa Carrara, decorata di medaglia d’oro al valor militare, per la sua lotta di liberazione dal nazifascismo. L’evento culturale sarà condotto, assieme ai figli del cineasta, Evandro e Lia, da Riccardo Canesi che introdurrà chi porterà i saluti, Alessandro Conti, Presidente dell’ANPI Provinciale, Massimo Michelucci, in rappresentanza dell’Istituto Storico della Resistenza Apuana ed i relatori: Pierlio Baratta, Canali Daniele, Fabrizio Geloni, Renato de Rosa, Giancarlo Tassinari, Luigi Vignale, Marcello Palagi e Claudio Gavioli che, in via di amicizia, interverranno, narrando ricordi personali su Bruno Dell’Amico o attinenti all’opera. Il Presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti ha comunicato che, suo malgrado, non potrà presenziare.