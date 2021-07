MASSA – Sabato 24 Luglio 2021 alle ore 19.00 si è tenuta l’inaugurazione della prima mostra di pittura “Angoli di Castagnetola” organizzata da Auser Territoriale Massa Carrara con la collaborazione dell’Associazione I.S.A e il patrocinio del Comune di Massa, presso Villa Cuturi, a Marina di Massa. La mostra allestita grazie al prezioso aiuto dell’associazione I.S.A. (Italian Spirit of Art), presenta quadri di artisti locali, Giobatta Framarin, Massimo Ferrari, Lunardi Silvio, Giulio Rossi, Luciano Turini, Gualtieri Claudio, Domenico Mauro, Giacomo Torre, Manola Caribotti, Guido Barbagli, Sgadò Domenico, Mario D’ippolito, che raffigurano posti bellissimi e caratteristici del nostro territorio, che rischiano di essere dimenticati.

Il Presidente dell’Auser Provinciale, il Sig. Mauro Ricciarelli, ha presentato l’associazione Auser e il suo impegno nel supportare e sostenere la cultura e l’arte; infatti fin dai primi anni 2000, presso il Circolo Culturale “U. Tongiani” gestito dall’Auser di Castagnetola si svolgevano estemporanee di pittura e concorsi di poesia, oltre che corsi di pittura. Il Presidente dell’Associazione I.S.A., il Sig. Paolo Ramagini, si è detto soddisfatto della loro nuova collaborazione con l’Auser che ha portato all’organizzazione di questa mostra e in precedenza del Premio di poesia Emozioni e Parole, sperando in un proseguo proficuo per iniziative sempre nuove. All’evento hanno partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il Vice Sindaco Andrea Cella, l’Assessore alle Politiche Sociali Amelia Zanti e la Presidente della Commissione Cultura Sara Tognini, che si sono detti entusiasti di supportare quest’iniziativa e hanno apprezzato questa mostra soprattutto per la riscoperta dei luoghi meno conosciuti, ma comunque bellissimi della nostra città, hanno inoltre ribadito l’intento dell’amministrazione d’incentivare eventi e iniziative culturali di questo tipo. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino a Lunedì 2 Agosto dalle 9.30 alle 12.30, dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00