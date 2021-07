“Ahi, Sudamerica!”, il libro di Marco Ferrari già top ten di Robinson presto a Massa

MASSA – Si terrà domenica 1 agosto alle 21.15 in Piazza Mercurio, nell’ambito dell’iniziativa estiva “Biblioteca in piazza”, organizzata dalla Biblioteca civica S. Giampaoli di concerto con l’amministrazione comunale, la presentazione del libro: “Ahi, Sudamerica! : oriundi, tango e futbòl” di Marco Ferrari (Laterza, 2021). Marco Ferrari, spezzino di nascita, è giornalista, scrittore e autore televisivo italiano. All’inizio del Novecento, Genova e Buenos Aires erano quasi un’unica città separata da un oceano di mare. Gli italiani superavano per numero gli immigrati degli altri paesi e i nativi messi assieme. E’ il tempo in cui, nella Parigi del Sud America, tutti impazziscono per un

nuovo sport: il football.

Il libro di recentissima pubblicazione, è già nella Top ten di Robinson, stilata settimanalmente dalla redazione del quotidiano La Repubblica. Il libro sarà presentato da Patrizia Fiaschi, insegnante, scrittrice e divulgatrice culturale.

La serata sarà arricchita da letture a cura del circolo di Letture ad alta voce LAAV-Massa. Sarà presente la Libreria Erreci Booklet di Marina di Massa. L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina della Biblioteca civica S. Giampaoli.