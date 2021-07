Summer Events di Confesercenti, ecco i nuovi appuntamenti nel fine settimana

MARINA DI CARRARA – Prosegue anche questo weekeend il calendario del Summer Events a Marina di Carrara, la serie di eventi prodotto dalla sinergia fra Confesercenti Toscana Nord Ovest, Pro Loco e Comune di Carrara. Nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 8 alle ore 24 ci sarà il mercatino in piazza Ingolstadt e via Ingolstadt, invece in via Venezia saraà prevista animazione e giochi per bambini. I negozi rimarranno aperti anche nelle ore serali per un gradevole hopping sotto le stelle.

«Proseguono i nostri appuntamenti per rendere più accogliente la permanenza di turisti e residenti a Marina di Carrara. – spiegano la presidente di Confesercenti Carrara Alida Vatteroni ed il responsabile Adriano Rapaioli – Tutto è nato proprio dalla richiesta dei commercianti che avrebbero gradito iniziative per ripopolare le strade di famiglie. Purtroppo quest’anno è stato tutto ritardato a causa della pandemia, ma siamo riusciti lo stesso a mettere in piedi un programma grazie all’aiuto dell’amministrazione e della Pro Loco. Il centro di Marina è il fulcro della zona commerciale e i negozianti hanno dato disponibilità a tenere aperto la sera durante gli eventi. Ovviamente – concludono i due dirigenti Confesercenti – tutti gli eventi sono svolti nel totale rispetto dei protocolli sanitari anti covid, visto che non è il momento di abbassare la guardia considerando che la pandemia non sta ancora allentando la propria morsa».