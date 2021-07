Api, apoidei e fiori. L’appuntamento con gli esperti a villa della Rinchiostra

MASSA – Dopo il successo della scorsa settimana, continuano gli appuntamenti che l’amministrazione comunale di Massa dedica al cibo, con particolare riferimento ai prodotti della terra, alle tradizioni e al territorio. Venerdì 23 luglio, alle ore 18.30, nei giardini di Villa della Rinchiostra saranno protagoniste le api. Un insetto sociale, di cui poco si parla, ma fondamentale per la vita dell’uomo. Celebre è la frase attribuita a Albert Einstein: “se le api scomparissero dalla terra per l’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”.

E le laboriose api, oltre a combattere con i cambiamenti climatici e gli insetticidi, da un po’ di tempo devono vedersela anche con terribili insetti predatori. Così, Fabrizio Diolaiuti, ideatore e conduttore di questi incontri, guiderà una discussione su: api, apoidei, fiori e predatori. Gli ospiti sono di primo livello: Antonio Felicioli, docente di biochimica e apidologia UniPi, Manlio Antoniotti, presidente di Toscana Miele, Mario Andreini, apicoltore e ideatore di prodotti a base di miele, Diana Tonelli, apicoltrice, Azienda Apicoltura Daniele Cairone, Stefano Tenerini, apicoltura Berti Lorenzi. Associazione Apicoltori Apuani. L’ingresso è libero.

Mentre continua gli appuntamenti della rassegna organizzata dall’amministrazione comunale massese “Palcoscenici Stellati”. Di seguito i prossimi eventi:

– Venerdì 23 ore 21.30 – piazza Berlinguer: FIGURINE di e con Elisabetta Dini; animazioni digitali e scene Ines Cattabriga; regia Ines Cattabriga e Elisabetta Dini; produzione Officine T.O.K.

” Luna ha un sogno nel cassetto, ma non sa quale sia e nel suo viaggio di crescita le cose non andranno come tutti si aspettano, perché i sogni si scontrano con le aspettative di tutti coloro che la circondano. Luna ricostruisce il suo percorso creando un album di figurine, dove i protagonisti sono tutte le persone che l’hanno aiutata nel suo percorso di crescita. Perché alla fine i “miti” sono le persone che ti aiutano a crescere. I personaggi nascono in un laboratorio artigiano e si sono trasformati in personaggi digitali la cui voce è stata prestata da 5 attori differenti”.

– Sabato 24 ore 21.30 – Forno: LA GIROVAGA RACCONTASTORIA: Letture per i più piccoli. A cura di Piera De Angeli

– Sabato 24 ore 21.30 – Villa Rinchiostra: CHE RESTI TRA NOI di Max Giusti e Giuliano Rinaldi; produzione AB Management

“Approfittando dell’intimità che il teatro offre all’artista, Max racconta la sua e la nostra vita, il suo punto di vista sulla realtà, aneddoti e segreti che saranno svelati solo ed esclusivamente in questa occasione. La sostanza prevale sulla forma, l’efficacia sull’eleganza in un perfetto stile casual che promette: non si riflette, si ride”.

-Domenica 25 ore 21.30 – Villa Cuturi: DE ANDRE’ A MODO NOSTRO di Passaggi di tempo; con Pietro Sinigaglia voce, Gloria Clemente pianoforte, Andrea Cozzani basso, Davide L’Abbate chitarre, Matteo Rovinalti violino, Davide Sinigaglia batteria; produzione Gamp.