Teatro e musica a domicilio, il successo di Officine Tok

FIVIZZANO – Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Officine T.O.K. si èc oncluso domenica sera. Ottocento presenze in nove diversi appuntamenti, tutti nelle piccole aie e nelle piazzette di alcuni paesi del comune diF ivizzano, che ha contributo al progetto. “In ogni serata abbiamo trovato la genuinità del paese, la bellezza dell’attaccamento alla propria terra, laf orza e il coraggio di restare e l’ospitalità”, dichiarano con entusiasmo Ines Cattabriga ed Elisabetta Dini.

Ed è stato un bellissimo “tour de force”, che ha visto, tappa dopo tappa, angoli di paesi illuminarsi e prendere vita con la esuberante dote recitativa di Elisabetta e grazie alla musica di Andrea Brunotti che ha accompagnato alla chitarra ogni serata.

La voglia di fare teatro, nei posti in cui forse nessuno aveva mai pensato fosse possibile farlo è stata una mossa vincente sin dalla prima edizione dello scorso anno e Officine T.O.K. ha saputo replicare e valorizzare i paesi, quelli troppo spesso dimenticati che d’estate respirano e riscoprono la propria vitalità.

Nove appuntamenti che, partendo da Isolano si sono conclusi a Tenerano, toccando luoghi conosciuti e meno noti delle numerose frazioni del comune di Fivizzano, passando da Equi Terme a Quarazzana, da San Terenzo a Collegnano a Gassano. Ogni serata uno spettacolo a sé, scelto a caso dal pubblico e messo in scena con passione da Elisabetta Dini.

Ma non è finita qui, perché il teatro di Officine T.O.K. prosegue a fine luglio a Fivizzano con la terza edizione di “Moo. Th. (in pochi possono andare sulla luna ma tutti possono andare a teatro)” che sarà ospitata nella splendida cornice del Giardino Fantoni a Fivizzano. Il 31 ci sarà Eugenio Allegri (spettacolo gratuito) e il 12 agosto Paolo Hendel (biglietto 15 euro), per maggiori informazioni: 3405371090 e info@officinetok.it