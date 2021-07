Un cinema nel bosco della Garfagnana. Ecco la seconda edizione del Graal Cult Fest

GARFAGNANA – Immaginate di stare seduti nel bosco, su un tronco ma con la moquette sotto i piedi e vedere, proprio come al cinema, i vostri film preferiti, magari incontrando il regista o l’attore che li interpreta e parlare con lui dei segreti di quei film.

Ecco, tutto questo lo puoi trovare al Passo dei Carpinelli, in via Don Pierotti 18 , presso il Villaggio Barilari, dove la, questa sì, resilienza dell’organizzatrice, Consuelo Barilari e del suo Compagno, Federico Valente, hanno creato questo luogo magico in montagna, lontani dall’afa e dal nervosismo della città.

I posti distanziati ricavati nei tronchi sono 54 e 20 le sedie, aggiunte per i meno “sportivi”. Si ricorda di portare con sè una copertina. L’unico nemico è il maltempo. Se piove il programma è rimandato, non annullato, solo rimandato ad un’altra data.

Il programma, che prevede fino al 22 agosto soprattutto film tratti da commedie o drammi di Shakespeare, ma anche pellicole per famiglie e bambini, ragazzi, romantici inguaribili, appassionati, è inserito all’interno di un più vasto programma, quello della seconda edizione del Graal Cult Fest, che tocca tanti luoghi della Garfagnana: da Castelnuovo Garfagnana a Piazza al Serchio, da Castiglione di Garfagnana a Villa Collemandina, con spettacoli teatrali, stages, incontri, workshop. Un fitto cartellone cha ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano. Oltre ai Comuni coinvolti.

Tra gli spettacoli più intriganti quello dedicato all’”Orlando Furioso: femmine amate, armate, ammaliatrici”, ovvero tutte o quasi le Donne dell’Ariosto con la partecipazione di attori under 35 selezionati nelle audizioni, oppure lo stage di drammaturgia e scrittura creativa su “Il Bosco. Da Shakespeare all’Orlando Furioso”. E poi, il 19 agosto, la grande “Caccia al Tesoro…Alla Ricerca del Graal” , attraverso i territori dell’Alta Garfagnana. Tra i concerti, quello dei Silent Sound e Repetita Iuvant a Piazza al Serchio sabato 7 agosto.