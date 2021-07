Le ville di Ronchi e Poveromo al centro dell’evento organizzato dalla Biblioteca Giampaoli

MASSA – Si terrà giovedì 22 luglio 2021 alle ore 21.15 in Piazza Mercurio a Massa, nell’ambito dell’iniziativa estiva “Biblioteca in piazza”, organizzata dalla Biblioteca civica S. Giampaoli di concerto con l’amministrazione comunale, la presentazione del libro: “Le ville di Ronchi e Poveromo, architettura e società 1900-1970” di Massimiliano Nocchi e Silvia Nicoli, promosso dalla Società degli Amici di Ronchi e Poveromo.

Gli architetti Nocchi e Nicoli raccontano la storia di una villeggiatura colta e delle architetture che l’hanno ospitata tra le dune e le fitte pinete di Ronchi e Poveromo. I due insediamenti vicini di Ronchi e Poveromo costituiscono ancora oggi un’enclave in gran parte preservata, non solo rispetto a un territorio che nel tempo è andato invece trasformandosi e adeguandosi a diverse tipologie di turismo, ma anche come serbatoio di una memoria quasi centenaria di frequentazioni, consuetudini, amicizie fra letterati, artisti, intellettuali, politici che vi hanno soggiornato per anni e hanno lasciato tracce durature della loro presenza. Come ricorda Silvia Carandini, la presidente della Società degli Amici di Ronchi e Poveromo nella presentazione al volume.

La serata sarà presentata dalla professoressa Chiara Dentoni, socia fondatrice dell’associazione Culturando Aps, in collaborazione con la quale è stata organizzata la serata. Dentoni è insegnante di spagnolo presso la scuola media Dazzi, da sempre innamorata e promotrice della cultura iberica in tutte le sue forme, culturali e linguistiche. La serata sarà arricchita da videoproiezioni e da letture a cura del circolo di Letture ad alta voce LAAV-Massa. Sarà presente la Libreria Erreci Booklet di Marina di Massa. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta Facebook dalla pagina della Biblioteca civica S. Giampaoli.