San Domenichino 2021, ecco i nomi di tutti i premiati

MASSA – Grande entusiasmo per il Festival internazionale della letteratura Sandomenichino, giunto alla 62esima edizione: oltre cinquecento partecipanti provenienti da località italiane ed estere. Allo stabilimento balneare Bemi si è svolta la conferenza di presentazione di poeti e scrittori vincitori di questa fortunate edizione: “Siamo molto soddisfatti – commenta l’avvocato Giacomo Bugliani, presidente dell’associazione San Domenichino -. Soddisfatti perché il festival si rinnova pur mantenendo ferme le proprie radici. Il San Domenichino è stato riconosciuto quale premio più longevo d’Italia nella sezione della poesia. Numerose le opere in concorso e impegnativo il lavoro della giuria, che ha ampiamente discusso per stilare la classifica finale ma vi assicuro l’elevata qualità anche di molte opera non premiate. Quest’anno abbiamo ben due Fondazioni al nostro fianco: la Fondazione Collodi il cui presidente Bernacchi fa parte della nostra giuria e la fondazione Bartolozzi-Tesi. Con la Fondazione Collodi, grazie a Francesca Bianchi, componente del direttivo, abbiamo inserito quest’anno una sezione dedicata alla narrative per ragazzi e, proprio questi giorni, abbiamo ricevuto il premio dei 140 anni di Pinocchio. Soddisfazione anche per la Fondazione Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi, con i quail abbiamo stretto un rapport di collaborazione unendo alla letteratura l’amore per l’arte. E’ infatti a loro firma il logo del premio che raffigura la conchiglia, simbolo di mare terra e cielo. Conchiglia che omaggerà anche i vincitori. Una nota a favore degli editori che numerosi hanno aderito al premio”.

Tante le novità che hanno consentito al festival un vero salto di qualità: “Il premio ha un solido legame con il territorio e soprattutto con il nostro litorale – ha aggiunto Bugliani -. Abbiamo infatti un connubio con l’associazione dei balneari che ogni anno ci offrono una diversa location per la cerimonia finale e gli eventi inerenti: ringraziamo il bagno Sara che ci ha ospitato la scorsa edizione, il bagno Bemi per la conferenza e il Pupa Mocambo che ci accoglierà il prossimo 4 settembre per la cerimonia finale”.

Insomma, un premio in crescendo, con tante novità e tanto entusiasmo, ben illustrato dalla direttrice artistica Rosaria Bonotti: “Ringrazio tutti per l’interesse al premio e l’avvocato Bugliani che mi ha conferito questo incarico. In questa sfida sono sostenuta dai componenti della giuria e del direttivo che credono in questo premio e nel valore della letteratura. Dobbiamo far sì che questa manifestazione, che abbiamo ereditato da questi signori presenti, ex segretario Dino Eschini e vice presidente Franco Tortorella, prosegue mantenendo fede alla tradizione ma inserendo note di innovazione per avvicinanarci al gusto rinnovato di editori, poeti e scrittori. Il Sandomenichino parla ormai una lingua universale ed è una sfida anche per gli autori locali”.

La cerimonia di premiazione si terrà il 4 settembre 2021 al bagno Pupa Mocambo dalle ore 18,30 e non mancheranno sorprese. Saranno assegnati in quel contesto il Premio alla cultura 2021 al professor Maurizio Bettini, premio alla carriera 2021 a Daniela Poggi e premio alla carriera 2020 a Paolo Rossi. L’organizzazione ringrazia tutti gli sponsor del premio.

TUTTI I PREMIATI

SEZIONE A- POESIA SINGOLA EDITA O INEDITA

VINCITORI:

1° classificato: BRUNO COVELI con la poesia dal titolo “Immagini al paese” (cod. 111 bis)

2° classificato: CARMELO CONSOLI con la poesia dal titolo “L’epopea dei vitigni salmastri” (cod. 152 bis)

3° classificato: PAOLO CATTOLICO con la poesia dal titolo “Milano Mortara” (cod. 32)

4° classificato: PIETRO CATALANO con la poesia dal titolo “Il sogno di Danilo” (cod. 67)

5° classificato: ANGELO TAIOLI con la poesia dal titolo “Ma forse non é stato” (cod. 10 ter)

6° classificato: GIOVANNI DE FALCO con la poesia dal titolo “Grand Hotel a Piazza Nazionale” (cod. 91 bis).

PREMIO DELLA CRITICA:

MARELLI PIERO con la poesia dal titolo “Allegro ma non troppo” (cod. 15).

PREMI SPECIALI:

– CLAUDIA MANUELA TURCO con la poesia dal titolo “Misia, la fata con gli stivali” (cod. 2)

– MONIA CASADEI con la poesia dal titolo” Sono di passi e di silenzi da indossare” (cod. 6 ter)

– ANNA MARTINENGHI con la poesia dal titolo “La strada di casa” (cod. 133 bis)

– LUCIANO BRANDOLI con la poesia dal titolo “Una culla nel mare è questa casa stanotte” (cod. 144)

– LAURA BOSCHI con la poesia dal titolo “I sogni capovolti” (cod. 150 bis)

– TULLIO MARIANI con la poesia dal titolo “Soffia il vento” (cod. 160).

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

– MARINA MARINI DANZI con la poesia dal titolo “A mio nonno” (cod. 26)

– MAURO MUSETTI con la poesia dal titolo “Vibrazioni astrali” (cod. 72 ter)

– ALINA GJIKA con la poesia dal titolo “Lontano dal cuore” (cod. 88)

– LUCIANO MANFREDI con la poesia dal titolo “Immagini” (cod. 129)

– FRANCA POLINI con la poesia dal titolo “All’imbrunire” (cod. 138 bis)

– SARA ZANGANI con la poesia dal titolo “Eudaimonia” (cod. 140)

– SERAFINA BIZZARRI con la poesia dal titolo “L’ultima preghiera di Maria Antonietta” (cod. 149)

– ENRICO TONGIANI con la poesia dal titolo “Finisce la danza” (cod. 154)

– ANDREA MADEDDU con la poesia dal titolo “Credo…” (cod. 158)

– RITA BONINI con la poesia “Vecchio” (cod. 159).

SEZIONE B-LIBRO DI POESIA EDITO

VINCITORI:

1° classificato: GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO con l’opera dal titolo “Dove non siamo stati”-Ed. Bur Rizzoli (cod. 36)

2° classificato: FABRIZIO BREGOLI con l’opera dal titolo“Notizie da Patmos”-Ed. La Vita Felice (cod. 23)

3° classificato: CARLA DE ANGELIS con l’opera dal titolo “Una favilla sembra Sole”-Ed. Fara(cod. 49)

4° classificato: MONICA GUERRA con l’opera dal titolo”Entro fuori le mura”-Ed. Arcipelago Itaca (cod. 72)

5° classificato: FRANCESCO SASSETTO con l’opera dal titolo “Il cielo sta fuori”-Ed. Arcipelago Itaca (cod. 87)

6° classificato: TERESA CACCIATORE con l’opera dal titolo “Intimo cielo”-Ed. Helicon (cod. 64).

PREMIO DELLA CRITICA:

RENÈ CORONA con l’opera dal titolo “L’alfabeto dell’alba”-Ed. Book (cod. 17).

PREMI SPECIALI:

– MAURO MACARIO con l’opera dal titolo “Alphaville”-Ed. Puntoacapo (cod. 1)

– ADRIANA TASINI con l’opera dal titolo “Il gesto écompiuto”-Ed. Puntoacapo (cod. 47)

– SANDRO PECCHIARI con l’opera dal titolo”Desunt nonnulla(piccole omissioni)”-Ed. Arcipelago Itaca (cod. 54)

– EMANUELE MARTINUZZI con l’opera dal titolo “Notturna Gloria”-Ed. Robin (cod. 55)

– RAFFAELLA MASSARI con l’opera dal titolo “Il punto nascosto”-Ed. Puntoacapo (cod. 60)

– ANNA MARIA GARGIULO con l’opera dal titolo “Qui non ronzano le api”-Ed. Fondazione Mario Luzi (cod. 74).

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

– DANIELA FELTRINELLI con l’opera dal titolo “L’incanto dell’onda”-Ed. Helicon (cod. 85)

– EMANUELA LELLO con l’opera dal titolo “Vento, muschio e conchiglie”-Ed. Giovane Holden (cod. 86)

– CARLO CLAUDIO RIVIERI con l’opera dal titolo “Oltre il silenzio”-Ed. Ibiskos Ulivieri(cod. 90).

SEZIONE C- NARRATIVA INEDITA

VINCITORI:

1° classificato: TONIN SABRINE con l’opera dal titolo “Mi pento e mi dolgo” (cod. 29)

2° classificato: SANTINI ALESSANDRA con l’opera dal titolo “Una macchia di colore” (cod. 8)

3° classificato: FAVARO AMADIO con l’opera dal titolo “Il segreto dei Saccon (storie della bassa)” (cod. 12).

PREMIO DELLA CRITICA:

PETRUCCI FRANCESCOcon l’opera dal titolo “Madame Dattera” (cod. 28).

PREMI SPECIALI:

– BRACALONI DAVID con l’opera dal titolo “Kim, il vichingo che fece goal al destino” (cod.14)

– MARTUSCELLI GIANFRANCO con l’opera dal titolo “La strategia del terrone” (cod. 33)

– ADA ROMANI con l’opera dal titolo “These days” (cod. 38).

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

– ALDO PARISI con l’opera dal titolo “Il respiro della libellula” (cod. 3)

– VALENTINA CALEVRO con l’opera dal titolo “Il maestro e l’Obraz” (cod. 30)

– SARA VANESSA LORIERI con l’opera dal titolo “25 Aprile” (cod. 34)

– MARIA GIOVANNA GUERRA con l’opera dal titolo “La magia del pendaglio” (cod. 37)

– MARIA ANGELA SPINATELLI con l’opera dal titolo “La casa che ride” (cod. 39).

SEZIONE D- NARRATIVA EDITA

VINCITORI:

1° classificato: FRANCESCO GRASSO con l’opera dal titolo “Archimede-il matematico che sfidò Roma”-Ed. Mondadori (cod. 103)

2° classificato: MASSIMO TIRINELLI con l’opera dal titolo “La testimonianza”-Ed.Leone (cod. 40)

3° classificato ex aequo: FABIO EVANGELISTI con l’opera dal titolo “La signora del primo piano e un lupo solitario”-Ed.Tarka (cod. 91) e CARLO BERNINI con l’opera dal titolo “Il maestro de l’ottavo colore”-Ed.Officine Gutenberg (cod. 10)

4° classificato: IACOPO MACCIONI con l’opera dal titolo“Colophon”-Ed.Giovane Holden (cod. 109)

5° classificato: FABRIZIO ALTIERI con l’opera dal titolo “Il granchio nella buca”-Ed.Oligo (cod. 143)

6° classificato: DAVIDE LAZZERI con l’opera dal titolo“L’ultimo segreto di Paganini”-Ed.Compagnia Editoriale Aliberti (cod. 61).

PREMIO DELLA CRITICA:

ALESSANDRA COTOLONI con l’opera dal titolo “Con gli occhi aperti”-Ed.Betti (cod. 53).

PREMI SPECIALI:

– ALESSANDRA DELOGU con l’opera dal titolo “Il golp”-Ed.Arpeggio libero (cod. 16)

– GABRIELLA PIRAZZINI con l’opera dal titolo“Il ritardo”-Ed.Giraldi (cod. 12)

– GIAN MARIA FELICETTI-SARA LOMBARDI con l’opera dal titolo“Il sussurro dell’anima”-Ed.Helicon (cod. 79)

– ANTONINO MOSCHELLA con l’opera dal titolo “Il sarto di Zeus”-Ed.Gilgamesh (cod. 106)

– ALESSANDRO CAPARESI con l’opera dal titolo “Strudel di gamberetti con vista sul parco-Ed.Robin (cod. 126)

– DE FELICE TIZIANA con l’opera dal titolo “La Novia”-Ed. Dreambook (cod. 147).

PREMI DELLA GIURIA:

– Premio “Anno di Dante” a SIMONE BARLETTAI con l’opera dal titolo “Magnanimi Danteschi”-Ed. Setteponti (cod. 63)

– Premio “Cultura Della Memoria” a ORLANDO BARONCELLI con l’opera dal titolo“I carretti della solidarietà(1943-1945)”-Ed. Libri Liberi (cod. 151)

– Premio “Miglior saggio” a SIMONETTA RONCO con l’opera dal titolo“Le donne del Guinigi-Ilaria e le altre”-Ed. Licosia (cod. 129)

– Premio “Miglior raccolta di racconti” a LINO ADDIS con l’opera dal titolo “Orchidee e capre”-Ed. Betti (cod. 50)

– Premio “Miglior romanzo breve” a RITA INNOCENTI con l’opera dal titolo “Pericolo in bellavista”-Ed. Helicon (cod. 42)

– Premio “Letteratura e impegno sociale” ex aequo a GORDIANO LUPI-CRISTINA DE VITA con l’opera dal titolo “Sogni e altiforni”-Ed. Acar (cod. 8) e a VINICIA TESCONI con l’opera dal titolo “Adolescenti al tempo del virus”-Ed. S.E.A. (cod. 132)

– Premio “Miglior edizione” a D EDITORE per le opere “La sete” di GIOVANNI LUCCHESE (cod. 6) e “Akuaba” di FRANCESCO STAFFA (cod. 7).

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

– CORRADO LEONI con l’opera dal titolo “La Mulatta-il riscatto”-Ed.Kimerik (cod. 9)

– ALESSIO CIPRIANI con l’opera dal titolo “Il paese senza camini e il valore dell’amore”-Ed. Youcanprint(cod. 44)

– LUCA FREDIANI con l’opera dal titolo “Geniocrazia –satira politica”-Ed. Fucine Editoriali(cod. 65)

– LARA PANVINI con l’opera dal titolo “Feux d’artifice-un nuovo domani”-Ed. Youcanprint(cod.155)

– PATRIZIA FIASCHI con l’opera dal titolo “Un giorno nuovo”-Ed. Il Seme Bianco (cod. 156).

SEZIONE E- OPERA TEATRALE EDITA O INEDITA

VINCITORI:

1° classificato: ALESSANDRO IZZI con l’opera dal titolo “Nel silenzio della legge” (cod. 13)

2° classificato: CIRO RUSSO con l’opera dal titolo “La memoria è la nostra speranza” (cod. 11)

3° classificato: GIOVANNI MARTUCCI con l’opera dal titolo “Tutti al muro! ”-Ed. Progetto Cultura (cod. 7).

PREMIO DELLA CRITICA:

ANNA MARIA DALL’OLIO con l’opera dal titolo “Evoluzioni”-Ed. Il Convivio (cod. 2).

PREMI SPECIALI:

– GENNARO DI LEO e LUCREZIA LUCCHESINIcon l’opera dal titolo “Note di viola”-Ed. Helicon (cod. 9)

– FRANCESCO FILIPPI con l’opera dal titolo “Together” (cod. 15)

– PAOLO MARIA PUNTONI con l’opera dal titolo “Non ancora” (cod. 16).

SEZIONE F- PREMIO PINOCCHIO

VINCITORE:

1° classificato: MICHELA SALIZZATO con l’opera dal titolo “Eric e Luna nel paese dei draghi”-Ed. Planet Book (cod. 14)

PREMI SPECIALI:

– FRANCA OBERTI con l’opera dal titolo “Lina la gocciolina-i ritorni dell’acqua”-Ed.Fara (cod. 3)

– CLAUDIA CASADEI con l’opera dal titolo “MA.IK.-“la caccia è aperta”-Ed.Helicon (cod. 11)

– ERIKA NANI con l’opera dal titolo “Mirto-la vera storia del topolino dei denti” (cod. 29).

PREMI DELLA GIURIA:

– Premio “Miglior albo illustrato” a MONICA PRIORE con l’opera dal titolo “Il grande salto, storia di un delfino che ha spiccato il volo”-Ed. Youcanprint (cod. 16)

– Premio “Anno di Pinocchio (1881-2021)” a ROBERTO PIUMINI e FEDERICO PENCO con l’opera dal titolo “Pinocchio-disegni e stornelli sulla favola più amata”-Ed. Oligo(cod. 30)

– Premio “Miglior Graphic Novel” a GIORGIO FRANZAROLI con l’opera dal titolo “Orrido famigliare”-Ed. Pop(cod. 31).

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

– DANIELE CRISTIANO CALLEGARI con l’opera dal titolo “Poche pentastorie con fiaba finale” (cod. 19)

– SILVIA TAMBERI con l’opera dal titolo “Gimmy dalle braccia lunghe”-Ed. Helicon (cod. 26)

– ALICE FARNETI con l’opera dal titolo “Fuga dall’ospedale” (cod. 32).