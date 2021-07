CARRARA – Con White Carrara Downtown torna il Marble Cafè. La rassegna culturale itinerante del festival diffuso del marmo organizzato da Internazionale Marmi e Macchine by Carrara² con il patrocinio di Regione Toscana e Camera di Commercio di Massa-Carrara in programma dal 17 al 25 luglio nel centro storico di Carrara porta in dote anche incontri, presentazioni, spettacoli e molto altro. Non solo arte, installazioni e mostre collettive.

Tre le location deputate ad ospitare la rassegna diventata un must del festival: piazza Alberica, il Palco della Musica di piazza Gramsci e il Giardino di Palazzo Binelli. 14 gli appuntamenti in calendario per 25 ospiti a partire da domenica 18 luglio. Ad aprire la rassegna sarà Francesco Alberoni. Il famoso sociologo, giornalista, accademico, rettore, scrittore e autore introdurrà insieme alla coredattrice Cristina Cattaneo, il suo “Il rinnovamento del mondo” opera sulla nostra storia fra due date: dalla caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989) al novembre 2019, quando inizia la pandemia. Conduce David De Filippi. Inizio ore 21.30 nel dal giardino di Palazzo Binelli. Il programma completo è consultabile su www.whitecarraradowntown.it.

Si prosegue ogni sera fino al 25 luglio con presentazioni di libri, teatro e interviste. Molte le personalità che animeranno le serate del Marble Café sotto il segno della musica, della cultura e dell’arte. Fra i tanti ricordiamo l’assessore alla Cultura del Comune di Carrara, Federica Forti che presenterà la prima edizione del Creativity Forum. Carrara for the Unesco Creative Cities; Salvatore Liggeri, scrittore e camminatore autore de “Il Cammino per Roma: La via Francigena”; la Compagnia teatrale “Gli Itineranti”, i cantautori Leo Caleo, Giacomo De Rosa e Federico Magli con Andrea Secci di Radio Nostalgia e il body painter internazionale Maurizio Fruzzetti. E ancora Marzia Dati, anglista e presidente Dickens Fellowship Carrara Branch con un intervento dedicato a Cesare V. Lodovici, carrarese e traduttore dell’opera omnia di Shakespeare.

Corrado Lattanzi, presidente Istituto Valorizzazione Castelli che insieme a Marta Marchetti, anima de “Il Cammino di Aronte” presenteranno uno degli appuntamenti dedicati a Dante e Carrara. Interventi legati all’attività di valorizzazione del territorio saranno invece il tema degli inconttri proposti da Accademia Albericiana con Davide Lambruschi e Accademia Aruntica con Cristina Anderei. Spazio al mondo femminile con Claudia Chiappino, prima donna in Italia Direttore Responsabile di cava insieme a Bernarda Franchi, impenditrice e Presidente della Fondazione Marmo e Vittoria Cordiviola, scrittrice e storica che saranno le protagoniste dell’incontro “Le donne e il marmo: ieri e oggi e domani” a cura di Le Donne del Marmo e Imm CarraraFiere.

Fra le interviste, il 25 a Palazzo Binelli, quella di Walter Sandri (console Touring Club Italiano) a Franco Perlasca col racconto dell’incredibile storia del padre Giovanni, un commerciante che nel 1944, fingendosi console generale spagnolo, salvò oltre cinquemila ebrei ungheresi dalle deportazioni naziste. La vicenda venne alla luce solo nel 1987, anno in cui Perlasca rese noto il suo memoriale. Due anni dopo Israele lo riconobbe “Giusto fra le Nazioni”.

L’organizzazione ricorda la necessità di attenersi alle misure anti-Covid, nel rispetto della cittadinanza e di tutti i visitatori: «Indossa la mascherina nei luoghi chiusi, rispetta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, non creare assembramenti, usa sempre il gel igienizzante all’ingresso delle mostre. Questi messaggi saranno evidenziati attraverso l’apposita cartellonistica e gli adesivi a terra realizzati da Imm-CarraraFiere».

White Carrara Downtown by CARRARA² è un evento organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA con il Patrocinio di Regione Toscana e Camera di Commercio di Massa Carrara – Partner Istituzionali Comune di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Accademia di Belle Arti di Carrara, e Nausicaa SpA Sponsor: Bruno Lucchetti Marmi e Graniti, Errebi Marmi, Franchi Umberto Marmi, GMC, Il Fiorino Marmi, Marmi Carrara

L’iniziativa è inserita nel progetto Carrara Città Creativa UNESCO

Info, notizie e aggiornamenti su:

sito web www.whitecarraradowntown.it

facebook/instagram @whitecarraradowntown