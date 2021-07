Torna “Armonie dai Balconi”: un venerdì di luci e belcanto in centro a Carrara

CARRARA – Alessandro Calamai, Selene Fiaschi, Enrico Nenci, David Righeschi, Alessandra Tanzi: sono gli artisti protagonisti del secondo appuntamento con “Armonie dai balconi” l’evento organizzato dal Comune di Carrara – Settore Commercio, in collaborazione con Confcommercio ed Extrapalco. Dopo il successo del debutto, settimana scorsa, i balconi del centro città tornano ad accendersi di luci e note domani, venerdì 16 luglio a partire dalle 21.15.

L’evento, sotto la direzione artistica di Veio Torcigliani, è tutto dedicato al canto lirico, nel solco della lunga e prestigiosa tradizione nella nostra città. Nella serata di venerdì, Alessandro Calamai, Selene Fiaschi, Enrico Nenci, David Righeschi, Alessandra Tanzi si avvicenderanno sui balconi con performance di circa 15 minuti tra Piazza Alberica, piazza Accademia, via Verdi e piazza delle Erbe, mentre la facciata della chiesa del Carmine, tra via VII Luglio e via Verdi, sarà animata da proiezioni e giochi di luce. Il belcanto risuonerà ancora tra i vicoli e le strade del centro storico, accompagnato da giochi di luce, proiezioni e illuminazioni che renderanno ancora più suggestive le performance.

«“Armonie dai balconi” si conferma una iniziativa di successo, in grado di unire cultura, intrattenimento e sicurezza: con questa formula richiamiamo persone in città, senza innescare rischi inutili sul fronte degli assembramenti. Il tutto in un’atmosfera suggestiva che ben valorizza il nostro centro storico. Rinnovo il ringraziamento a tutti coloro che hanno ideato e reso possibile questa manifestazione in un lavoro di squadra, come sempre, vincente» ha dichiarato l’assessore al Commercio Daniele Del Nero».

Dopo l’appuntamento di venerdì 16 luglio, Armonie dai Balconi tornerà venerdì 23 e sabato 24 luglio e ancora venerdì 6 e sabato 7 agosto. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulle pagine facebook e instagram “Armonie dai balconi”.