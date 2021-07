“Terre di Luna”, il nuovo libro di Annalisa Puntelli Sacchetti presente a Pontremoli

PONTREMOLI – Terre di Luna è il nuovo libro di Annalisa Puntelli Sacchetti appena uscito per l’Editoriale Giorgio Mondadori, leader nell’editoria d’arte in Italia, e distribuito in tutto il Paese nel quale la storica dell’arte e autrice,

indaga il carattere e il temperamento approfondendo l’atteggiamento di chi è artista davvero, dal narratore al poeta, dal maestro d’arte al cantante, mettendolo in relazione con la Lunigiana, sede del Bancarella, luogo di incontro di intellettuali e appassionati di cultura, archivio urbano di storia e tradizioni.

Il libro sarà presentato a Pontremoli (Massa-Carrara) nella Vetrina della Città giovedì 15 luglio alle 18 e lo farà direttamente Carlo Motta, responsabile del settore libri illustrati Cairo Publishing e del celebre “Catalogo dell’Arte Moderna. Gli artisti

italiani dal primo Novecento ad oggi” dell’Editoriale Giorgio Mondadori. La presentazione, nella settimana dell’assegnazione dei premi Bancarella, è solo una tappa di un progetto più ampio a cura della storica dell’arte ed autrice.

Terre di Luna sono anche due mostre che si terranno rispettivamente a Pontremoli, nella Vetrina della Città, con l’esposizione già partita lunedì 12 luglio e che terminerà lunedì 19 luglio, e a Fivizzano, nel Museo di San Giovanni degli Agostiniani, dal 18 luglio al 20 settembre. La manifestazione culturale terminerà il 26 settembre con l’inaugurazione a San Giovanni della personale del maestro Luigi Cei sui simboli e le geometrie che indagano la nostra realtà sociale ed interiore, e l’assegnazione del premio internazionale “Paolo Grassi Il Sapore dell’Arte”, in ricordo dell’ex sindaco di Fivizzano recentemente scomparso. Il ciclo di presentazioni partirà, appunto, a Pontremoli, il 15 luglio alle 18 dove, dopo la presentazione del libro, Annalisa Puntelli Sacchetti commenterà la mostra nella Vetrina della Città che ha curato personalmente in omaggio agli scritti di Luciano De Crescenzo e

ci sarà un momento particolare nel quale, con l’amministrazione comunale e la famiglia Ferri, sarà ricordato l’ex ministro, europarlamentare ed ex sindaco di Pontremoli, Enrico Ferri con il premio internazionale “Enrico Ferri Amico degli Artisti” assegnato da una giuria esterna all’organizzazione di Terre di Luna. Un appuntamento di cultura, di narrativa e di arte, a cura della storica e autrice che dopo tredici anni di lavoro internazionale nel mondo dell’arte è al suo primo libro con la Giorgio Mondadori, dopo la nomina a critico segnalatore del “Catalogo dell’Arte Moderna. Gli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi” nel 2020.