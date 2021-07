TOSCANA – Venerdì 16 e sabato 17 luglio, presso lo storico Circolo Arci “La Pista” di Putignano (Pisa), si svolgerà Fest8lina, l’attesissima prima edizione del Festival di OttolinaTV. Una due giorni di cibo e divertimento, ma anche di sperimentazione, perché per la prima volta OttolinaTV cercherà di andare oltre i confini dei nostri monitor dove solitamente trasmette per mettere assieme performance live e diretta in streaming.

OttolinaTV infatti è il nuovo canale di live streaming fondato dal giornalista di Report Giuliano Marrucci, che da una piccola stanzina al secondo piano del Circolo adibita a studio televisivo low cost, da marzo inonda di contenuti Twitch, la piattaforma social più cool del momento. La sfida di OttolinaTV consiste nel portare su una piattaforma nata per i gamer e popolata esclusivamente da giovani e giovanissimi contenuti più strutturati, adatti ad un pubblico più adulto, o per dirla con il linguaggio dissacrante di Ottolina stessa: diventare “la TV dei Boomer con l’INPSFactor”.

E ora i Boomer è arrivato il momento di incontrarli di persona. Si parte venerdì con la “parodia bolscevica” dei celebri Ted Talk, ribattezzati per l’occasione Red Talk: una decina di relatori che si alternano sul palco per ribaltare il senso comune su una lunga serie di argomenti, dall’ambiente alla pornografia, per finire con l’imperdibile contributo della redazione di Lercio. Gli interventi saranno intervallati da un karaoke interamente dedicato alla recentemente scomparsa Raffaella Carrà e ribattezzato per l’occasione CARRA’oke, e dal primo tentativo sperimentale di riesumare i vecchi quiz un po’ in stile mediaset degli esordi.

Il sabato invece andrà in scena la provocatoria Baby Drag Race. Mentre il DDL Zan fatica a trovare uno sbocco definitivo nei palazzi del potere romano, la Crew di OttolinaTV mette in piedi una performance dove i bambini potranno liberamente e giocosamente inventarsi la propria identità, al di là di ogni stereotipo di genere. A seguire, tra una manche di una rivisitata Ruota della Fortuna e l’altra, lo spettacolo di due storiche Drag Queen toscane: Marco “la Marchesa” Montano, e Christine La Croix.

Il tutto ovviamente accompagnato dall’ottimo cibo dei volontari del Circolo, ma sopratutto il tutto coperto dal team di videomaker messo in piedi da Giuliano Marrucci e interamente trasmesso in diretta sul loro canale twitch. Una nuova frontiera dei social e della TV, per frequentare le piattaforme più amate dai nostri ragazzi, senza mai dimenticare che la vita vera non può essere confinata dentro a uno schermo.