Palcoscenici stellati 2021: i disegni di Giannotti e la vita cambiata dal Covid-19

MASSA – Viral è un racconto visivo della pandemia, una riflessione per immagini del lockdown, un annales di uno degli eventi storici più significativi degli ultimi secoli. I disegni di Giannotti raccolgono stati d’animo individuali e momenti e movimenti delle strategie politiche e sociali adottate sia a livello locale che globale. Una routine quotidiana alterata, le restrizioni, nuovi comportamenti, hanno portato rapidamente un crescente senso di insicurezza, stupore, straniamento.

Dalle mostre cancellate allo shopping compulsivo, i disegni di Giannotti rivelano il graduale passaggio da una norma sociale all’altra. L’evento è realizzato nell’;ambito della rassegna “Il museo va in città” ed è inserito all’interno del

programma Palcoscenici stellati 2021.

Aldo Giannotti (1977) cresce e si forma a Massa, vive e lavora a Vienna dal 2000. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Carrara, alla Wimbledon University of Arts di Londra e all’Accademia di Belle Arti di Monaco.

Le sue opere sono state esposte e realizzate in collaborazione con numerose istituzioni, tra cui: Albertina Museum, Vienna; Kunsthalle Wien, Vienna; Lentos Kunstmuseum, Linz; OK-Zentrum, Linz; Kunsthaus Graz; Kunstraum Niederösterreich, Vienna; ar/ge kunst, Bolzano; Künstlerhaus Dortmund; Museum der Moderne, Salisburgo; Austrian Cultural Forum, Londra; Donaufestival, Krems; Muzeum Sztuki, Łódź; Museum of Contemporary Art, Zagabria; MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. È rappresentato da Projektraum Viktor Bucher, Vienna.

Ha ricevuto molteplici premi e sovvenzioni, come il Pollock-Krasner Foundation Grant (2020), il primo premio della Austrian Graphic Art Competition, Kunsthalle Innsbruck (2019), il Pomilio Blumm Prize, Milano (2015) e il premio di riconoscimento di STRABAG Kunstforum, Vienna (2016). Attualmente è in corso la sua personale al MAMbo di Bologna.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria compilando il modulo online su palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it , scrivendo una mail all’indirizzo eventi@comune.massa.ms.it o telefonando al numero +39 349 5549536 nel seguente orario 9-

12.30 / 15.30 – 18.30.