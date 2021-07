“Armonie dai balconi”: tutto pronto a Carrara per la seconda edizione

CARRARA – Tutto pronto in città per la seconda edizione di Armonie dai balconi, la manifestazione organizzata dal Comune di Carrara – Settore Commercio, in collaborazione con Confcommercio ed Extrapalco. Venerdì 9 luglio a partire dalle 21.15 M.Simona Cianchi, Maria Salvini, Giovanni Cervelli, Simone Simoni si avvicenderanno con performance di circa 15 minuti sui balconi e i loggati del centro storico: piazza Alberica, piazza delle Erbe, piazza Accademia, via Verdi, via Roma e via VII Luglio risuoneranno sulle note del belcanto accompagnate da giochi di luce, proiezioni e illuminazioni che renderanno ancora più suggestive le performance. Sabato 10 luglio stessa formula con protagonisti Veronica Niccolini, Kentaro Kitaya, Simone Simoni, Oksana Maltseva.

«Ringrazio la presidente della Commissione Commercio Marzia Paita e Nadia Cavazzini, ideatrice dell’evento e vicepresidente provinciale di Confcommercio per aver regalato alla città questa manifestazione. Anche quest’anno, come per la prima edizione, il loro supporto è stato fondamentale per riuscire a partire nonostante le tante difficoltà poste dalla pandemia. Adesso ci siamo e non vedo l’ora di rivedere le strade del nostro centro storico accendersi di musica e luci» ha dichiarato l’assessore al Commercio Daniele Del Nero.

La manifestazione, che si tiene sotto la direzione artistica di Veio Torcigliani per Extrapalco tornerà venerdì 16 luglio con le esibizioni di Alessandro Calamai, Selene Fiaschi, Enrico Nenci, David Righeschi, A.Tanzi. L’appuntamento successivo sarà venerdì 23 luglio con Francesco Lombardi, Veronica Niccolini, Linda Raffaetà, David Righeschi, A.Tanzi e sabato 24 luglio con Alessandro Calamai, Selene Fiaschi, Enrico Nenci, Maria Salvini. Il gran finale è fissato per venerdì 6 e sabato 7 agosto quando si esibiranno, rispettivamente Raffaella Marongiu, Giovanni Cervelli, Letizia De Cesari, Oksana Maltseva e Sergio Bologna, M.Simona Cianchi, Roberta Ceccotti, David Righeschi, A.Tanzi. Per i dettagli e gli aggiornamenti potete seguire le pagine facebook e instagram “Armonie dai balconi”.