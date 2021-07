Palcoscenici stellati, si accende il Castello Malaspina con Fabio Cristiani

MASSA – “Palcoscenici stellati” e “L’Estate che volevi” i cartelloni di spettacoli dal vivo organizzati dal Comune di Massa in collaborazione rispettivamente con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e associazioni, Ccn e ProLoco offre – da mercoledì 7 a domenica 11 luglio – una pluralità di eventi letture per bambini, spettacoli, mostre e concerti che si terranno in varie location suggestive della città tra il Castello Malaspina, San Carlo e Bergiola, piazza Berlinguer in centro, villa Rinchiostra e giardino di villa Cuturi.

Tra gli altri segnaliamo: il “Castello delle mie trame” lo spettacolo proposto da Fabio Cristiani in scena mercoledì 7 luglio alle ore 20 al Castello Malaspina. Giovedì 8 luglio alle 21.15 in piazza San Carlo, l’appuntamento con «Raccontami una storia», letture ad alta voce per bambini. La rassegna è a cura di Piera De Angeli e dell’associazione Briciole sul sentiero. Sempre giovedì 8 luglio alle 21.30, nel giardino di Villa Cuturi a Marina di Massa, organizzato dall’associazione Antica Massa Cybea, si terrà il concerto «Le quattro stagioni» di Antonio Vivaldi.

Venerdì 9 luglio alle ore 21,30 in piazza Berlinguer altro appuntamento dedicato ai piccoli con Raperonzolo, la celebre fiaba con la perfida strega e la giovinetta imprigionata nella torre diventa uno spettacolo di burattini nella produzione Pupi di Stac. Sempre venerdì nel centro storico c’è l’evento La Cena in bianco organizzata dal Ccn Massa da vivere

Sabato 10 Luglio nel Giardino di Villa Rinchiostra per il ciclo I sabati in Villa Anna Foglietta interpreta La bimba col megafono, istruzioni per farsi ascoltare, un monologo-confessione tragicomico, recitato e cantato che in poco più di un’ora “vi farà scalare le montagne russe della vita”. In Partaccia c’è il concerto folk Le nuove luci e nel giardino di villa Cuturi a Marina di Massa a cura di associazione musicale Clara Wieck Schumann il concerto Russian music and Astor Piazzolla. Sempre sabato 10 luglio la Girovaga raccontastorie Piera De Angeli fa tappa in piazza Fontanella a Bergiola .

Domenica 11 luglio alle 21,30 , nel Giardino di Villa Cuturi, nella categoria La musica I solisti dell’Ensemble Synphony Orchestra produzione Gamp, omaggiano Ennio Morricone.